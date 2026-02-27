 Messina. Terminal aliscafi, 1,6 milioni di passeggeri all'anno accolti dal volto di Omayma VIDEO

Silvia De Domenico

venerdì 27 Febbraio 2026 - 13:20

A scoprire la targa c’erano le figlie, la madre e il fratello della donna uccisa a Messina nel 2015

Messina non dimentica Omayma. Da oggi il terminal degli aliscafi porta il nome della donna uccisa a colpi di bastone dal marito nel 2015. Da allora sono state tante le iniziative portate avanti dalla città per ricordarla. L’intitolazione di oggi, fortemente voluta dall’Autorità di Sistema Portuale, è la più significativa.

“Inizialmente volevamo intitolare il molo Marconi, il luogo in cui Omayma lavorava come mediatrice culturale e accoglieva i migranti”, spiega Maria Cristiana Laurà, dell’Adsp. “Poi, su suggerimento del presidente Rizzo, è stato scelto il nuovo terminal aliscafi da cui transitano un milione e 600mila passeggeri ogni anno”, continua Laurà.

Un sogno portato avanti da 10 anni in collaborazione con “Posto Occupato”. All’interno del terminal, infatti, come in moltissimi luoghi pubblici di Messina, c’è una sedia che rappresenta la campagna ideata da Maria Andaloro. “Le restituiamo la memoria attraverso questa targa, questo è il luogo in cui Omayma si era integrata come donna, madre e professionista”, dice Andaloro.

Il volto della targa è stato disegnato dal fumettista Lelio Bonaccorso, così come le tavole della mostra “Violate” donate a Posto Occupato ed esposte nella sala del terminal. La mostra che rappresenta la lotta contro la violenza sulle donne sarà disponibile fino al 15 marzo.

Alla scopertura della targa erano presenti le 4 figlie di Omayma, la madre, il fratello e altri familiari e amici della donna vittima di femminicidio.

