“La nuova mobilità passa dalle Ztl, la prima sperimentazione a Torre Faro”

L'annuncio del sindaco di Messina Federico Basile, che lancia un messaggio ai cittadini sulla nuova mobilità

MESSINA – “La nuova mobilità? Non significa che se ho le strade più larghe, di conseguenza, le devo usare per far circolare più auto. Anche i cordoli sono pensati per una nuova mobilità a Messina”. Il sindaco Federico Basile tiene a chiarire quest’aspetto e annuncia una nuova fase per le Ztl, zone a traffico limitato.

Mette in evidenza Basile: “Abbiamo pensato alla sperimentazione per l’isola pedonale di Torre Faro. E vorremmo farla partire quest’estate. Una Ztl, in un’area che già d’estate è pedonale, per rendere digitale un sistema che già è applicato nel periodo estivo”. Digitale perché prevede un sistema di apparecchiature elettroniche per il controllo degli accessi.

