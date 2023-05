Isola pedonale di viale San Martino. Adis e Legambiente dicono sì - Tempostretto

Giovedì alle 18 passeggiata sul viale a sostegno dei benefici della pedonalizzazione

Le Associazioni Adis e Legambiente dei Peloritani, da sempre impegnate sui temi della mobilità urbana, del potenziamento del servizio di trasporto pubblico e della valorizzazione degli spazi pedonalizzati, indice una manifestazione fine di prendere visione dei pregi e delle eventuali criticità riscontrabili sull’isola

pedonale di viale San Martino.

Ricordando che “l’Amministrazione comunale ne aveva fatto la bandiera di una lodevole politica, tesa a coniugare la pedonalizzazione della città come modo della futura mobilità con l’incremento dei servizi di intermodalità e mezzi pubblici, in linea con le direttive europee, lanciamo una sfida ai commercianti critici, perché rinuncino alla miopia sinora dimostrata e guardino a un modello più avanzato, in cui la valorizzazione degli spazi e l’animazione, in forma collaborativa, può spettare proprio a loro”.