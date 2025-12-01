 Isola pedonale di viale San Martino, aperto un altro tratto lato mare fino a via Luciano Manara

lunedì 01 Dicembre 2025

Entro questa settimana dovrebbe essere aperto anche il tratto restante fino a via Santa Cecilia

Il viale San Martino continua la sua trasformazione. Un altro tratto dell’isola pedonale è stato restituito ai cittadini, con la pavimentazione sul lato mare completata fino all’altezza dell’incrocio con via Luciano Manara.

La riqualificazione mira a eliminare la distinzione tra asfalto e marciapiede, aumentando lo spazio a disposizione dei pedoni e riqualificando l’area con la posa di basole in pietra lavica e una maggiore attenzione al verde pubblico.

L’obiettivo: apertura per l’8 dicembre

Gli operai stanno lavorando a ritmo sostenuto per raggiungere l’obiettivo di aprire l’intero tratto lato mare, fino a via Santa Cecilia, entro la festa dell’Immacolata, l’8 dicembre. Data fondamentale per favorire gli acquisti natalizi ed eliminare cantieri nella principale via commerciale della città.

Pausa natalizia e ripresa a gennaio

L’attuale fase di lavori interessa la parte a valle del viale San Martino, quella tra via Maddalena e via Santa Cecilia.

Dopo l’apertura in vista del Natale, i lavori si fermeranno temporaneamente per la pausa festiva, per non interferire con il periodo di massima affluenza commerciale. La ripresa delle operazioni è prevista per la prima metà di gennaio 2026. A inizio anno, l’appalto si concentrerà sul lato monte e sull’area di Piazza della Repubblica, dove è prevista una completa ripavimentazione con pietra lavica e pietra di Modica, mentre il tram passerà all’esterno della piazza per accorciare i tempi di percorrenza.

