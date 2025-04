Isola pedonale sul viale San Martino. Lavori al via

Prima fase, da piazza Cairoli a via Maddalena, dall'8 aprile al 7 giugno

Inizieranno martedì 8 aprile i lavori per l’isola pedonale di viale San Martino, collegati alla riqualificazione del tram.

La prima fase, fino al 7 giugno, riguarda il tratto compreso tra Cairoli e via Maddalena. Poi da via Maddalena fino al viale Europa per 6 mesi lato monte, con la via Santa Cecilia aperta. Poi altri circa 4 mesi da gennaio 2026 sul lato valle. Saranno fatti con la stessa pavimentazione anche i marciapiedi delle traverse laterali. Entro un anno, se tutto andrà bene, si completerà tutto. Il tratto da via Santa Cecilia al viale Europa, che sarà pavimentato allo stesso modo, non sarà pedonalizzato.

Per il transito pedonale, durante i lavori, saranno realizzati percorsi protetti longitudinali (paralleli all’asse stradale), uno a monte ed uno a valle della sede tranviaria, della larghezza minima di 2 metri ciascuno che verranno posizionati, di volta in volta, nel contesto delle varie fasi lavorative, garantendo la fruibilità di tutti gli accessi laterali insistenti nel tratto di strada (attività commerciali, unità abitative, condomini, ecc.) con percorsi trasversali protetti, della larghezza minima di 1 metro e 20.