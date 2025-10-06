 Istituto "Annibale Maria Di Francia - Spirito Santo", ecco il nuovo campo polivalente

Redazione

lunedì 06 Ottobre 2025 - 08:30

Attività motoria, calcio, basket, pallavolo, pallamano e pattinaggio

L’Istituto Annibale Maria Di Francia – Spirito Santo ha presentato alla città un’importante novità sportiva. E’ stato inaugurato, infatti, ufficialmente il nuovo e moderno campo polivalente, collocato all’interno della storica struttura di via Santa Marta, che permette lo svolgimento di diverse discipline: attività motoria, calcio, basket, pallavolo, pallamano e pattinaggio. Il “tappeto blu” è stato realizzato da una nota azienda siciliana del settore con materiali altamente tecnologici, che rendono l’utilizzo ideale per ogni fascia d’età, a partire proprio dai bambini dell’istituto scolastico cittadino.

Grazie all’intervento della proprietà, è stato possibile realizzare questo campo, perché avevamo l’intenzione di implementare l’attività e l’offerta formativa della scuola anche dal punto di vista sportivo – dichiara l’amministratore delegato Antonio Coluccia -. Averlo a disposizione ci permette ora di poter sviluppare diverse discipline: basket, calcio, pallamano, che abbiamo iniziato quest’anno, pallavolo e pattinaggio. Vi sono in atto, inoltre, importanti collaborazioni tra l’Istituto e società operanti nel territorio, come il Castanea Basket e la Gioco Sport. Ci siamo organizzati proprio per offrire un servizio competitivo e professionale”.

La proposta è aperta anche all’esterno. “Il campo è a disposizione naturalmente dei nostri ragazzi della scuola, ma anche di tutti i giovani della città, che potranno essere coinvolti nel programma pomeridiano. Ci siamo posti, infine, l’obiettivo di accogliere, tramite un progetto di inclusività, i ragazzi con disabilità e per farlo abbiamo già preso contatti con il Comitato Italiano Paralimpico”.

