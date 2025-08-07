 Itala, 2 milioni di euro per il consolidamento del centro abitato

Itala, 2 milioni di euro per il consolidamento del centro abitato

Redazione

Itala, 2 milioni di euro per il consolidamento del centro abitato

giovedì 07 Agosto 2025 - 09:04

A quasi 16 anni dalla frana del 2009, pubblicato il bando di gara per i lavori di messa in sicurezza

ITALA – Via alle domande dopo la pubblicazione della gara per i lavori di messa in sicurezza e regimentazione idraulica del versante a monte del centro abitato di Itala. La struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha stanziato 2 milioni di euro.

La frana del 2009

Come ricordato dalla Regione, si avvia così alla conclusione una vicenda che è stata motivo di costante preoccupazione. È ancora vivo, infatti, nei residenti il ricordo dell’alluvione e della frana dell’ottobre 2009 che causarono danni importanti alle abitazioni private, alle arterie viarie e alle infrastrutture pubbliche. Una situazione di pericolo che si è aggravata, nel tempo, per le persistenti infiltrazioni d’acqua in un versante già molto vulnerabile e soggetto a movimenti franosi.

L’obiettivo

L’obiettivo dell’intervento è quello di mitigare il rischio idraulico mediante la costruzione di fossi di guardia in geocomposito per la raccolta delle acque piovane che scorrono in superficie, in corrispondenza dei pendii, in modo da convogliarle negli impluvi naturali. Il progetto prevede la sistemazione delle sponde con alcune gabbionate e la collocazione di barriere flessibili per arrestare eventuali colate detritiche. Verranno altresì posizionate delle reti d’acciaio in corrispondenza degli edifici che si trovano a valle.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Dal caso De Luca al pasticcio Fratelli d’Italia, politici e magistrati al centro della scena
Bonus parrucche per le donne siciliane: come ottenerlo
Trovato morto in cella Stefano Argentino, l’assassino di Sara Campanella
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED