Italia Viva, Dafne Musolino nominata da Matteo Renzi responsabile per il Pnrr

La senatrice messinese: "Grata per l'incarico, il Pnrr è un'occasione che non possiamo perdere"

Sono stati assegnati da Matteo Renzi alcuni incarichi per la definizione completa della squadra di governo del partito di Italia Viva in vista della definizione delle liste per le europee. Al Pnrr è stata assegnata la senatrice messinese Dafne Musolino.

“Sono particolarmente lieta e grata a Matteo Renzi per l’incarico ricevuto – ha detto la senatrice Musolino -. Il Piano nazionale ripresa e resilienza è un’occasione che non possiamo perdere e per questo confermo ancora di più il mio impegno nell’attività parlamentare e per quella sul territorio, accanto agli amministratori, per il raggiungimento degli obiettivi”.

