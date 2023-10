Italo-Blu Jet, coincidenze garantite tra Messina e Villa San Giovanni - Tempostretto

Entra in vigore dal primo novembre l'accordo tra vettori ferroviario e marittimo per tutelare i passeggeri dello Stretto

MESSINA e VILLA SAN GIOVANNI – Meno disagi per i passeggeri dello Stretto. Dal primo novembre entra in vigore l’annunciato accordo tra il vettore ferroviario “Italo” e marittimo “Blu Jet”. Siglato lo scorso 26 ottobre, l’accordo permette il collegamento tra i terminali ferroviari di Messina e Villa S. Giovanni, già previsto con Trenitalia.

L’idea di definire una collaborazione che consentisse una maggiore tutela ai passeggeri dello Stretto, in caso di ritardo ferroviario o del mezzo navale veloce in servizio tra le due sponde, è stata messa a punto in occasione della riunione del Tavolo tecnico ministeriale sul collegamento dinamico nello Stretto di Messina, convocato dal coordinatore, l’ammiraglio Nunzio Martello.

Acquisto congiunto o separato dei biglietti e un’attesa dei mezzi sino a 15 minuti

Fanno sapere i componenti del Tavolo: “L’accordo siglato consente anzitutto ai passeggeri, che effettuino viaggi da e per la Sicilia, di acquistare il biglietto ferroviario e quello marittimo congiuntamente, sul sito del vettore ferroviario, o separatamente presso i canali di vendita di ciascuna delle società. Allo scopo di facilitare l’esperienza di viaggio e a titolo di collaborazione tra le aziende di trasporto, Italo e Blu Jet si sono oggi impegnate ad attivare una specifica procedura operativa in caso di ritardi dei rispettivi mezzi, rispetto all’orario programmato. Ritardi che incidano sulla possibile prosecuzione del viaggio da e verso la Sicilia. Diventa possibile che i vettori terrestre e marittimo attendano i passeggeri in arrivo dalla Sicilia, o diretti sull’Isola, anche sino a un massimo di 15 minuti, in base alle diverse situazioni di viaggio”.

In conclusione, per la struttura coordinata dall’ammiraglio Martello, “si tratta di un importantissimo passo in avanti verso una migliore integrazione dei servizi a vantaggio della mobilità sullo Stretto e della creazione di un sistema effettivamente integrato di collegamento tra le due sponde. Piena sintonia tra tutti gli attori anche su ulteriori significative azioni per migliorare il collegamento dinamico sullo Stretto di Messina”.

