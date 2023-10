"Niente più disagi per i passeggeri nello Stretto", si va verso accordo Blu Jet - Italo - Tempostretto

L'esito del tavolo tecnico di oggi convocato con l'obiettivo di migliorare la mobilità in caso di ritardi

MESSINA – Si è riunito oggi, convocato dal coordinatore, ammiraglio Nunzio Martello, il tavolo tecnico per il collegamento dinamico sullo Stretto di Messina. Obiettivo della riunione – che si è svolta al Cust Euromed “Elio Fanara” – la promozione di un piano d’azione congiunto tra i vari operatori per migliorare la mobilità sullo Stretto in caso di ritardi attraverso una maggior collaborazione e scambi di informazioni. Emblematico, in tal senso, il caso raccontato da una viaggiatrice alla nostra testata.



Presenti all’incontro di oggi, su specifico invito del coordinatore, i rappresentanti della società Blu Jet di Rete Ferroviaria Italiana, che cura il collegamento tra i terminali di Villa S. Giovanni e Messina in connessione con i servizi ferroviari, e del vettore ferroviario Italo Spa.

Piena sintonia tra tutti i presenti sui possibili scenari, a partire dalla sottoscrizione di un protocollo di intesa tra Blu Jet e Italo in forza del quale gli orari dei rispettivi servizi verranno coordinati anche per il caso di previsto ritardo del vettore ferroviario. Sono state anche poste le basi per ulteriori significative sinergie al fine di ulteriormente migliorare il sistema di collegamento dinamico sullo Stretto di Messina, in attesa del collegamento stabile.