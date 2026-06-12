Itf Messina, finale tutta siciliana tra il palermitano Piraino e il peloritano Tabacco

Nella giornata odierna anche la finale del doppio vinto da Bilardo/Ciavarella su un'altra coppia tutta azzurra Sciahbasi/Perego

MESSINA – Si avvia ormai alla conclusione il torneo Itf 15k di Messina. Nella giornata odierna si è disputata la finale del doppio e le due semifinali del torneo di singolare. La finale singolare domani, sabato 13 giugno, alle ore 17:00.

Nella finale della disciplina in coppia, in una partita con quattro italiani in campo, hanno vinto i numeri uno del tabellone Jacopo Bilardo e Niccolò Ciavarella che hanno prevalso sulla coppia numero due Matteo Sciahbasi e Giulio Perego. La finale del doppio è stata una partita oltremodo equilibrata con il primo set che si è risolto al tiebreak, sette punti a quattro, e il seconda in volata per 7-5 per la coppia Bilardo/Ciavarella che hanno festeggiato sul campo principale del Circolo del Tennis e della Vela di Messina.

A seguire in campo le due semifinali che hanno premiato i due siciliani. Il primo, il palermitano Piraino ha avuto tutto sommato vita facile, più complicata da decifrare la semifinale della parte bassa dove alla fine l’ha spuntata Fausto Tabacco.

Nella prima come detto ha vinto Gabriele Piraino, palermitano e numero uno del seed, che ha superato il polacco Marcel Zielinski, numero quattro a Messina, con un punteggio anche abbastanza netto 6-1 6-3, il siciliano scappava 4-0 nel primo parziale e poi gestiva, nel secondo dal 2-2 è arrivato l’allungo decisivo di tre giochi.

Nella seconda semifinale battaglia tra il beniamino di casa Fausto Tabacco, testa di serie numero 7, e il francese Maxence Rivet. Il primo parziale prendeva la strada del padrone di casa che lasciava un solo gioco all’avversario, nel secondo parziale la reazione del transalpino restituiva il “favore” con Rivet che trascinava la sfida al terzo. Otto giochi consecutivi in tutto per il francese che partiva 2-0 nell’ultimo set, arrivava la reazione di Tabacco che con sei giochi in fila si rimetteva avanti e conquistava l’accesso in finale. Migliorato il risultato dello scorso anno.

Finale doppio

[1] Bilardo/Ciavarella b. [2] Perego/Sciahbasi 7-6 (4)7-5

Semifinali singolare, sabato ore 17

[1] Piraino b. [4] Zielinski 6-1 6-3

[7] Tabacco b. Rivet 6-1 1-6 6-2