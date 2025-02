IV Municipalità, eletti i nuovi presidenti di Commissione: sono Buda, Lauro e Cavallaro

Dopo il caso delle dimissioni dei predecessori i tre consiglieri guideranno le commissioni Lavori pubblici, Igiene e sanità, Scuola e cultura

MESSINA Sono Debora Buda, Nicola Lauro e Assunta Cavallaro i nuovi presidenti delle commissioni della quarta municipalità “Centro Storico” del Comune di Messina. Dopo il caso delle dimissioni dei colleghi di qualche giorno fa, i tre consiglieri guideranno rispettivamente la prima commissione Lavori pubblici, la seconda Igiene e sanità e la terza Scuola e cultura.

“Ringraziamo i colleghi per la fiducia accordataci, faremo del nostro meglio per svolgere il miglior lavoro possibile”, hanno i tre presidenti neo eletti, tutti in quota centrodestra.