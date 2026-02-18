IV Torneo dello Stretto, i numeri e la squadre vincitrici

Si è conclusa la kermesse organizzata dalla Fair Play Messina, 70 squadre e oltre 1000 calciatori impegnati in cinque impianti cittadini

MESSINA – Si è conclusa la IV edizione del Torneo dello Stretto, manifestazione di calcio giovanile che ha fatto registrare numeri record e un livello tecnico-organizzativo di assoluto rilievo. Sono state 70 le squadre partecipanti, suddivise nelle categorie U13 (2013), U12 (2014) e U11 (2015), per un totale di oltre 1000 atleti impegnati nelle giornate di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 febbraio.

Cinque gli impianti coinvolti: Sorbello Stadium di Bisconte, sede anche delle finali Oro U13 e U12 nella giornata conclusiva; Cittadella Sportiva Universitaria di Messina; Campo di rugby Sciavicco di Sperone; Centro Sportivo Cristo Re, che ha ospitato le finali della categoria U11 (2015); Trocadero Sport Club.

La manifestazione ha generato una significativa ricaduta economica sul territorio, coinvolgendo strutture ricettive e attività di ristorazione cittadine. Non sono mancate le criticità, superate con efficacia dalla macchina organizzativa che lavorava da mesi all’evento: il maltempo abbattutosi sulla città nella notte tra giovedì e venerdì e nel pomeriggio di sabato non ha compromesso il regolare svolgimento del torneo.

Le società vincitrici

Triangolare Oro U11 (2015)

1ª classificata: Juventus (in campo con i 2016, gruppo sotto età)

2ª classificata: Fair Play Messina

3ª classificata: Calcio Sicilia

Tabellone Oro U12 (2014)

1ª classificata: Catania

2ª classificata: Ludos Vecchia Miniera

3ª classificata: Juventus

4ª classificata: Academy Palermo

In questa categoria sono stati selezionati e premiati dai dirigenti della Juventus gli atleti maggiormente distintisi: Spampinato (Catania) e Noah Douza (Juventus).

Triangolare Oro U13 (2013)

1ª classificata: Fair Play Messina

2ª classificata: Real Bagnara

3ª classificata: Juventus (in campo con i 2014, gruppo sotto età)

4ª classificata: Juventus Sisport

In questa categoria sono stati premiati dai dirigenti bianconeri gli atleti Ruggeri (Fair Play Messina) e Costanza Creazzo.

Le parole del presidente Peora

Piena soddisfazione è stata espressa dal presidente della Fair Play Messina, Guido Pecora, società affiliata J Academy: «Si è trattato di un evento unico per formula, livello tecnico e complessità organizzativa. Solo grazie alla collaborazione di squadre, arbitri e collaboratori è stato possibile portare a Messina così tante formazioni di questo livello. Ora è il momento di tracciare un bilancio, prendere la rincorsa e rilanciare con ancora maggiore ambizione una manifestazione che è ormai diventata un appuntamento fisso per società provenienti da tutta Italia».