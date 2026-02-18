Acr Messina, prove di difesa per mister Feola in allenamento

In vista della sfida col Sambiase il Messina cerca i titolari in difesa viste le assenze per squalifica di Trasciani e Bosia

MESSINA – L’allenamento odierno a porte aperte per i giornalisti ha visto il Messina lavorare principalmente nell’uno contro uno, sia in attacco che in difesa. Palleggio nello stretto, in prove di schieramento a metà campo e poi una partitella in campo ridotto. In ogni momento mister Vincenzo Feola osservava e proponeva cambi alla ricerca di ricostituire una linea difensiva che sarà decimata in vista del prossimo impegno.

Ricordiamo che dall’Oreste Granillo i biancoscudati sono usciti con un punto e i “gialli” mostrati a Daniele Trasciani e Lorenzo Bosia, i due erano diffidati e quindi salteranno la prossima sfida. Bosia non ha preso parte all’allenamento odierno, mentre Trasciani si, anche se ha lavorato a parte in una prima fase. Visto anche che non potranno essere dalla partita lo staff tecnico gli dà un po’ di respiro. Tra chi ha ripreso il lavoro in gruppo, ma non ancora interamente, c’è Carlo Clemente che sta mancando al Messina in queste ultime giornate.

Rebus difesa per il Messina

In vista del prossimo match mister Feola dovrebbe contare quasi certamente su Decaro, poi dovrà capire chi affiancargli in un modulo che ancora non è certo sarà con una linea a tre o a quattro. La speranza è che Clemente nei prossimi giorni possa riprendersi ed essere impiegabile almeno per una porzione di match. Nel frattempo salgono le quotazioni di Cauet Werner che potrebbe giocare la sua prima da titolare dopo due spezzoni subentrando dalla panchina. Adattabile al ruolo di centrale, come già in passato, Giulio Orlando che a Reggio Calabria era stato schierato più in alto a presidiare la fascia sinistra.