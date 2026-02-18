Messina, il mare fa paura a Casabianca: “A rischio le case di 60 famiglie”

Le abitazioni all'interno di un residence sono state invase dall'acqua. La denuncia del consigliere Giovanni Donato, che chiede interventi immediati

MESSINA – Sono circa 60 i nuclei familiari del complesso abitativo “Residence Parco a mare”, a Casabianca, che stanno vivendo da ieri pomeriggio una situazione difficile e pericolosa. A denunciarlo è stato il vicepresidente della sesta municipalità Giovanni Donato, che ha chiesto un intervento di messa in sicurezza urgente del tratto costiero agli assessori Minutoli e Caminiti.

Il maltempo delle ultime ore, infatti, ha messo in ginocchio tutta la costa tirrenica. Per il consigliere “gli eventi meteomarini degli ultimi mesi hanno determinato un sensibile arretramento della linea di costa, con conseguente rischio per le abitazioni, le infrastrutture e l’incolumità dei residenti, che vivono ormai con il mare a ridosso delle proprie case”.

Donato, che ha ribadito come non esistano “cittadini di serie A e di serie B”, ha ricordato che “è in programma un progetto strutturale di difesa costiera e mitigazione del rischio idrogeologico”. Ma ha ribadito che servono “interventi immediati” per “ridurre il pericolo nell’attesa dell’opera definitiva”.

Donato chiede interventi per Casabianca

Tra gli interventi il consigliere ha chiesto “il ripristino e il rinforzo dei frangiflutti esistenti, interventi provvisori di protezione della costa e ogni altra misura emergenziale idonea a contenere l’azione erosiva del mare”. La finalità è duplice: “Garantire un primo livello di sicurezza per le abitazioni e le infrastrutture esposte” e “rasserenare la popolazione residente, fortemente preoccupata per l’attuale

situazione di vulnerabilità del territorio”.

Donato ha comunque ringraziato Minutoli e Caminiti per l’immediato del pomeriggio del 17 febbraio, con squadre di protezione civile già sul posto per aiutare la popolazione. Non un attacco all’amministrazione, quello del consigliere, ma una richiesta di aiuto per i cittadini.