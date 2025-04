Jazz e nuovi linguaggi con l’Ainis alla Laudamo

Una conferenza concerto promossa dal liceo a Messina

MESSINA – “Jazz e nuovi linguaggi”. Si è tenuta il 15 aprile alla sala Laudamo di Messina una conferenza concerto organizzata dal liceo “Emilio Ainis“. Un incontro in musica nato dall’esigenza di raccontare e condividere le attività legate al progetto “Nuovi linguaggi”, promosso dal Miur per l’ampliamento dell’offerta formativa dei licei musicali attraverso l’attivazione di corsi extracurriculari a indirizzo Jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali. Questo percorso, che ha coinvolto docenti e allievi del Liceo Musicale Ainis, è diventata occasione preziosa per accostarsi ai nuovi linguaggi della musica jazz proponendo tecniche di interplay e di improvvisazione su scale date, con approccio alla pronuncia e all’articolazione jazzistica, ma non solo.

Le attività svolte hanno permesso ai corsisti di acquisire competenze al fine di creare sequenze ritmico armoniche, registrarle e trascriverle anche attraverso l’impiego della tecnologia. L’evento è stato moderato dalla dirigente Alessandra Minniti che ha espresso grande entusiasmo per il lavoro svolto. Al programma strettamente musicale eseguito dall’Ainis Jazz Band, formata dagli alunni del Liceo Ainis che hanno aderito al progetto, si sono aggiunti interventi di docenti e professionisti legati al jazz: la prof.ssa Silvana Urso, docente di arpa e coordinatrice del progetto; il prof. Roberto Scolaro, docente di saxofono ed esperto di Jazz che ieri ha diretto la giovane formazione dell’Ainis; Luciano Troja, apprezzato pianista e musicista jazz, fondatore della Filarmonica Laudamo Creative Orchestra che comprende i migliori musicisti dell’area dello Stretto dal background sia classico che jazz; la Maestra Rosalba Lazzarotto, cantante jazz e fondatrice della Avantgarde Music School; il M° Antonino Cicero, fagottista e musicista jazz nonché attuale direttore artistico della Filarmonica Laudamo; il prof. Francesco Lipari, docente di percussioni e arrangiatore di alcuni dei brani eseguiti; il prof. Gabriele Crisafulli, docente di Tecnologie Musicali ed esperto di Nuovi Linguaggi. Si è parlato di Jazz a scuola, di creatività e di repertori moderni, di improvvisazione e vocalità e di quanto sia importante diffondere e coltivare questo genere.

Con la guida e il supporto dei docenti Roberto Scolaro, Gabriele Crisafulli, Cettina Feminò e Silvana Urso, gli allievi hanno avuto la possibilità di mettersi alla prova durante tutte le fasi del progetto, dalle attività laboratoriali alla performance conclusiva che ha lasciato emergere l’impegno profuso e gli ottimi risultati raggiunti, rispondendo così agli intenti di partenza. Il progetto, infatti, è stato concepito e attuato con l’obiettivo di suscitare interesse e promuovere futuri approfondimenti dello studente nelle dimensioni interdipendenti di strumentista, compositore/ideatore di messaggi musicali propri e di favorire l’applicazione di tecniche strumentali e tecnologiche.

Nella prima parte del concerto, l’Ainis Jazz Band ha regalato al pubblico presente brani cult del jazz come “So What” di Miles Davis, “In the Mood” di Glenn Miller e “Summertime” di George Gershwin, appositamente arrangiati per la formazione liceale. Di Gershwin eseguiti anche due Preludi per pianoforte interpretati da Davide Bruno. A seguire due famose composizioni di Ludovico Einaudi – “Divenire” con gli arrangiamenti di Francesco Lipari e Roberto Scolaro e “Nightbook” arrangiato da Lipari.

Prima della chiusura affidata al famosissimo pezzo di Mancini, “Pink Panther”, la giovane Jazz Band ha eseguito un brano inedito firmato dall’allievo Natale Rizzo e dal prof. Gabriele Crisafulli ed un brano destinato ad un momento di improvvisazione, composto partendo da un live acustico registrato durante i laboratori dedicati ai nuovi linguaggi. La jazz Band, nelle sezioni piano e flauti, è stata supportata dal contributo dei docenti Gabriele Crisafulli e Cettina Feminò. L’evento “Jazz e Nuovi Linguaggi” è stato organizzato dal Liceo Emilio Ainis in collaborazione con l’Ente Teatro Vittorio Emanuele.

Ainis Jazz Band: Mariapia Perdichizzi, Gabriele De Pasquale, Valerio Cacciola, Giuseppe Bertino (saxofoni), Mustafa Rasim, Vanessa Guerrera, Arianna Milli (clarinetti), Manuel Drago, Laura Barbera, Asia Catanese, Carmelo Friscione (flauti), Giovanni Garreffa, Giuliano Castriciano, Samuele Cesareo (trombe), Giovanni Pio Puglisi, Sofia Fedele, Natale Rizzo, Barbara De Salvo (archi), Chiara Costanzo, Chiara Jayasurija, Alice Majolino, Giacomo D’Arrigo, Lorenzo Castiglione, Domenico Brancato (chitarre), Antonino Spremere (arpa), Emanuele Mazza, Sofia Giunta (piano), Davide Bruno (pianoforte), Mattia Nostro, Cathryn Alvarado (basso), Cristina Grillo, Gabriele Di Blasi, Giuseppe Oliveri, Ludovica Davide, Sebastiana La Rosa, Arianna Milli, Andrea Manganaro (batteria, vibrafono, marimba), Cristina Grillo, Sofia Giunta (voci).

Esperto Jazz Prof. Roberto Scolaro, Esperto Nuovi Linguaggi Gabriele Crisafulli, Tutor Prof.ssa Silvana Urso e Prof.ssa Cettina Feminò, assistente tecnico Vincenzo Fluca, Coordinatori progetto Prof.ssa Silvana Urso, Prof. Pierangelo La Spada.