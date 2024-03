Joly, una valdostana a Messina: “Akademia? Gruppo di matte che non molla mai” VIDEO

L'esperta schiacciatrice è felice della scelta di giocare in riva allo Stretto: "Qui ho ritrovato serenità, ho accettato un ambiente con nuovi stimoli"

MESSINA – Jessica Joly, classe 2000, è una delle new entry in casa Akademia Città di Messina. Arrivata quest’anno in riva allo Stretto è una giocatrice di grande esperienza che conosce molto bene la Serie A2 avendoci militato sin da giovanissima. A quindici anni era già aggregata con la Settimo Torinese.

Nel suo palmares vanta inoltre una Coppa Italia di A2 vinta a Sassiolo nel 2018/2019. E nei due anni antecedenti al suo arrivo a Messina ha fatto parte delle rose dell’Itas Trentino e del Pinerolo, qui nell’immagine a lato, che hanno ottenuto la promozione in Serie A1.

Per il terzo anno consecutivo si gioca quindi la possibilità di centrare una promozione in questo “gruppo di matte che non molla mai, questa è la cosa che ci contraddistingue”, che è Akademia come lei stessa definisce lei e le sue compagne.

In stagione Joly ha raccolto 24 presenze mettendo a segno 194 punti ed è partita nel sestetto titolare diciassette volte. Nella prima parte di stagione, la regular season, la sua era la terza media punti migliore dietro all’opposto Payne, che per ruolo è logico sia così, e di poco dietro la collega schiacciatrice Battista, che però a differenza sua, nelle rotazioni di coach Bonafede, non fa la staffetta con l’altra posto 4 Rossetto. La competizione interna comunque ha aiutato Akademia a toccare vette sempre più alte in stagione.

Intervista a Jessica Joly

Jessica dalla Valle d’Aosta nel profondo Sud a Messina. Come arriva qui?

“Diciamo che arrivavo da una stagione dove ero stata ferma e lontana dal campo, dopo una bella promozione con Trento non potendo giocare c’era voglia di riscatto e voglia di vivere nuovamente le emozioni di un gruppo squadra. Mi hanno chiamato e detto ‘perché non vieni qui e te la giochi?’ ho risposto ‘perché no’, ho accettato la sfida perché per me era un ambiente nuovo con stimoli nuovi”.

Ha avuto già un’esperienza isolana a Olbia, anche se era l’anno del lockdown. Sta avendo modo di girare un po’ la Sicilia?

“Ho girato poco al momento perché c’è tanto da lavorare in palestra, qualcosina ho visto, però rispetto alla Sardegna è un’esperienza vissuta diversamente, il calore delle persone lo si sente, è un’esperienza positiva. Tra l’altro io chiamo sempre i miei genitori e in inverno gli ho rinfacciato di essere in maniche corte. Ho bisogno del caldo la neve mi mette tristezza, mi ripeterò ma aprire la finestra la mattina e vedere il mare mi riempie di felicità e serenità ed è stata anche una scelta, quella di venire a Messina, per ritrovare la serenità che mi mancava. Sono una persona molto meteoropatica, se vedo un po’ di pioggia mi rattristisco”.

Diverse esperienze di A2, di playoff e di promozioni. Per ciò che ha vissuto Akademia lavora nel modo giusto?

“Sono convinta che ci stiamo preparando bene, ma dall’inizio dell’anno. Nei momenti anche di difficoltà siamo sempre lì con la testa e lavoriamo tanto. Ho avuto delle esperienze in cui ho giocato questa fase playoff di campionato e arrivare qui è sempre emozionante, ogni volta si arriva in un momento in cui poi il campionato l’hai fatto ma i playoff sono completamente a parte, è un momento carico di aspettative ed emozioni”.

In Akademia specie nel suo ruolo ha trovato una bella competizione, come valuta la sua stagione?

“È un po’ una stagione dalla doppia faccia, in tanti momenti sono contenta di quello che faccio e come sto maturando, appunto per il fatto di ritrovare il campo dopo l’anno scorso. L’altra faccia è che a volte non gioco per dare spazio, giustamente, ad altre persone, mi fa sentire un po’ il cavallo con le briglie. Tutto sommato però il giudizio è positivo”.

