Jsl Women pareggia in casa della Giovanile Rocca, Jsl Girls ne fa sette - Tempostretto

Match equilibrato per le Women di Brolo che pareggiano 1-1 grazie al gol di Pizzino. Le Girls, che competono fuori classifica, strapazzano per 7-1 il Vittoria Fc

BROLO – La Jsl Women ha pareggiato 1 a 1 la sfida in trasferta contro la Giovanile Rocca, proposta dalla 2ª giornata del campionato regionale di Eccellenza di calcio femminile. Era la partita più attesa del girone A e ha mantenuto le promesse della vigilia. Sul sintetico del “P. Giacobbe” di Rocca di Capri Leone, si è assistito ad un match equilibrato e combattuto fin dalle battute iniziali.

Le padrone di casa falliscono due rigori, il secondo più che dubbio, dato che il tocco di mano nell’area ospite sembra essere di una giocatrice della Giovanile Rocca. In entrambi i tentativi di trasformazione il pallone colpisce la traversa, nell’ultimo dopo la decisiva deviazione di Sonia Scaffidi. Dall’altra parte, l’arbitro non concede un penalty apparso ai più evidente. Neroverdi in vantaggio, nella ripresa, grazie al preciso pallonetto di Federica Pizzino. Cammareri realizza al 41’ il gol del definitivo 1-1.

Larga vittoria della Jsl Girls

Nell’altro raggruppamento, netta affermazione (7-1) della Jsl Girls guidata in panchina da Alessio Giuffrè ai danni del Vittoria FC, arresosi, allo stadio “Comunale” di Brolo, ai centri a ripetizione di: Ylenia Cicirello 2, Ilary Muschio 2, Carlotta Saraniti, Alessandra Dipaola e Roberta Campo. Nel weekend sono in programma le gare Jsl Women-Palermo e Alpha Sport San Gregorio-Jsl Girls.

Risultati e classifiche Eccellenza femminile

Girone A: Palermo-Marsala 1-0; Vigor Montelepre-Sport Palermo 5-2; Giovanile Rocca-JSL Women 1-1.

Classifica: Palermo* 6; JSL Women 4; Vigor Montelepre 3; Giovanile Rocca; Marsala 1; Sport Palermo 0. * f.c.

Girone B: JSL Girls-Vittoria Fc 7-1; Alpha Sport San Gregorio-SSD Unime 1-5; Siracusa-Scicli 3-1.

Classifica: Siracusa 6; Ssd Unime, JSL Girls* e Scicli 3; Vittoria Fc e Alpha Sport San Gregorio 0. *f.c.