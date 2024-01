Junior Sport Lab, termina la stagione regolare. Women alla Poule A di Eccellenza

Nell'ultimo turno la squadra allenata da Palmeri battuta in casa del Marsala. Per le Girl sconfitta al De Simone di Siracusa. Ora la Coppa Italia

BROLO – È terminata la regular season del campionato di Eccellenza di calcio femminile. La JSL Women disputerà, a partite dall’11 febbraio, la “Puole A”, assieme a: Giovanile Rocca, Siracusa, SSD Unime, Marsala e Cr Scicli. Formula “all’italiana” con partite di andata e ritorno, le altre squadre proseguiranno, invece, nella “Poule B”.

Nell’ultima giornata in calendario, la formazione allenata da Marco Palmeri è stata battuta in trasferta dal Marsala (3-1). In vantaggio grazie al gol di Ylenia Cicirello, le neroverdi sono state agganciate e superate, nella ripresa, dalle lilibetane, andate tre volte a bersaglio. Cambia, comunque, poco, per il prosieguo della stagione, poiché nella seconda fase le contendenti ripartiranno tutte alla pari.

Nell’altro girone, il centro della solita Cicirello non è bastato alla JSL Girls guidata in panchina da Alessio Giuffrè per evitare la sconfitta di misura (2-1) contro il Siracusa, al termine di un match, disputato allo stadio “De Simone”, combattuto ed abbastanza equilibrato fino al triplice fischio. Adesso spazio alla Coppa Italia, che vedrà la JSL Women impegnata in un triangolare con Palermo e Marsala. Prima gara sabato pomeriggio sul campo delle rosanero.

Risultati. Girone A: Marsala-JSL Women 3-1; Palermo-Vigor Montelepre 6-0; Sport Palermo-Giovanile Rocca 0-15. Classifica: Giovanile Rocca 20; Marsala e JSL Women 16; Vigor Montelepre 6; Sport Palermo 0. *Palermo 23 f.c.

Girone B: Cr Scicli-SSD Unime 0-0; Vittoria Fc-Alpha Sport San Gregorio 0-5; Siracusa-JSL Girls 2-1. Classifica: Siracusa e SSD Unime 19; Cr Scicli 14; Alpha Sport 6; Vittoria Fc 0. *JSL Girls 16 f.c.

