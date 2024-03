Juve Stabia – Messina, il giorno della sfida

Il Messina questo pomeriggio alle 16 affronta la capolista Juve Stabia. I convocati per la sfida e la possibile formazione iniziale

CASTELLAMMARE DI STABIA – Calcio d’inizio alle ore 16 al “Romeo Menti” sotto la direzione arbitrale del signor Caldera di Como, che in stagione ha diretto il Messina nel pirotecnico pari 3-3 in casa del Crotone. I precedenti recenti non sono favorevoli al Messina e inoltre la Juve Stabia, capolista che viaggia a vele spiegate verso la Serie B è imbattuta in casa.

Guardando dentro le mura biancoscudate peseranno le assenze per squalifica di Manetta e Frisenna, mister Modica dovrà quindi ridisegnare la difesa e il centrocampo mantenendo comunque il modulo con Emmausso trequartista. Ultimo dubbio da sciogliere è se mettere dall’inizio l’attacco leggero “frizzantino” con Zunno davanti ai trequarti o farlo tornare sulla fascia sinistra con Plescia riferimento centrale.

In settimana bagno di folla per i calciatori del Messina, quattro di loro hanno incontrato i tifosi in centro città, è stata anche l’occasione per fare il punto sulla sfida persa col Foggia e per guardare comunque avanti visto che i giochi aritmetici non sono ancora fatti, né per la salvezza né per i playoff, quindi come spiega il capitano Ragusa il Messina può rifarsi già quest’oggi contro una squadra che lascerà spazi da attaccare.

I convocati per Juve Stabia – Messina

Portieri: Ermanno Fumagalli (1982), Edoardo Piana (2003).

Difensori: Jacopo Fumagalli (2005), Vincenzo Polito (1999), Damiano Lia (1997), Federico Pacciardi (1995), Giuseppe Salvo (2003), Samuele Zona (2002), Daniel Dumbravanu (2001).

Centrocampisti: Marco Firenze (1993), Francesco Giunta (1999), Francesco Scafetta (2002), Domenico Franco (1992), Pasqualino Ortisi (2002).

Attaccanti: Antonino Ragusa (1990), Vincenzo Plescia (1998), Michele Emmausso (1997), Pierluca Luciani (2002), Carlo Cavallo (2002), Marco Zunno (2001), Marco Rosafio (1994), Sabino Signorile (2002).

Assente dell’ultim’ora Marco Civilleri, che nella rifinitura di venerdì mattina ha subito un infortunio alla caviglia destra. La probabile formazione del Messina, schierata con il 4-2-3-1, potrebbe essere: Ermanno Fumagalli tra i pali, difesa con Lia a destra e Ortisi a sinistra, coppia di centrali Pacciardi e Dumbravanu, in mezzo al campo Franco e Giunta, Rosafio, Emmausso e Zunno a supporto di Plescia.

