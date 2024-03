Vigilia per il Messina, i precedenti contro la capolista Juve Stabia

La formazione campana in stagione non ha ancora perso al "Romeo Menti". La partita è in programma per sabato 30 marzo alle ore 16

MESSINA – Il Messina ha concluso la settimana di preparazione e in mattinata è prevista la partenza alla volta di Castellammare di Stabia. Nella giornata di domani, sabato 30 marzo alle ore 16, i biancoscudati sfideranno la Juve Stabia capolista del girone nella 34ª giornata di campionato e la speranza è che contro una grande possano esaltarsi come già successo in stagione. Lo stadio “Romeo Menti” però in questo campionato non è stato ancora espugnato.

Detto che sono tutti fisicamente a disposizione nel Messina, mercoledì tranne il piccolo Fumagalli sono stati tutti impiegati nella partitella a ranghi misti in famiglia, c’è da fare i conti con le squalifiche di Manetta e Frisenna. Sembra comunque scontato il 4-2-3-1 con cui mister Modica sfiderà mister Pagliuca, c’è da risolvere i ballottaggi sulle fasce, a centrocampo e nella coppia di centrali difensiva.

Un precedente con il direttore di gara Mattia Caldera di Como che in stagione ha diretto la trasferta dei biancoscudati a Crotone terminata 3-3. Aperta la prevendita dei biglietti per il settore ospiti della partita con la Juve Stabia. I tagliandi possono essere acquistati presso il sito etes.it al costo di 12€ più prevendita. La prevendita per il settore ospiti si chiuderà questa sera venerdì 29 Marzo alle ore 20.

L’avversario Juve Stabia

La Juve Stabia è ormai lanciatissima verso la promozione in Serie B. Quando mancano cinque giornate (e 15 punti potenziali) alla fine del campionato ha nove lunghezze di vantaggio sulla seconda. In stagione ha perso solo tre partite, l’ultima un po’ a sorpresa a Foggia due giornate fa. In casa però è l’unica squadra del girone C che non ha ancora perso una partita, 11 vittorie e 5 pareggi. È la miglior difesa del torneo con sole 19 reti subite e anche il secondo miglior attacco con 48 reti dietro soltanto all’Avellino a quota 50 centri fin qui in stagione.

La formazione allenata da inizio stagione da Guido Pagliuca ha mantenuto un ritmo costante per tutto il campionato potendo puntare sui tanti giovani in squadra e valorizzandoli. Gialloblu campani schierati nell’ultima uscita vittoriosa in casa del Sorrento (1-2) con il modulo 4-3-1-2. Riferimenti in attacco l’ex Messina Andrea Adorante, 10 gol per lui in stagione, e Leonardo Candellone, per lui 9 centri. In vista della prossima partita però mancherà Buglio in mezzo al campo perché squalificato.

Precedenti recenti tra Messina e Juve Stabia

All’andata la Juve Stabia vinse di misura presentandosi da capolista un po’ a sorpresa: la squadra stava facendo un ottimo campionato ma si pensava che avrebbe avuto un calo e sarebbe stata sopravanzata da Crotone e Benevento. In quell’occasione il Messina era in crisi e infatti subì la quinta sconfitta consecutiva tra l’altro senza segnare reti. Decise una rete di Bellich su calcio piazzato che finì alle spalle della linea difensiva peloritana.

Nella passata stagione invece sconfitta pesante a Castellammare di Stabia e vittoria al ritorno nell’ultimo precedente in ordine cronologico per 1-0 in casa, segnò Ferrini su situazione da fermo. In totale tra i professionisti dal 2014 in poi lo score per il Messina è di tre vittorie, 6 sconfitte e 2 pareggi. In casa in particolare per i biancoscudati ha dei precedenti tutto sommato positivi 2 vittorie, due sconfitte e un pareggio.

Nell’altra recente stagione 2021/2022, il Messina ha superato la Juve Stabia in casa nell’esordio in Coppa Italia due anni fa, 2-3 firmato dalla punizione di Damian. Poi in campionato ha subito due sconfitte sia all’andata che al ritorno, entrambe le volte sconfitta di misura per una rete a zero.

