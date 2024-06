“Kairòs”, alunni dell’Ic di Alì Terme protagonisti di un progetto sull’integrazione

Iniziativa promossa dal Lions Club di S. Teresa in cinque classi di Alì Terme, Nizza e Fiumedinisi

ALI’ TERME – Un centinaio di alunni dell’Istituto Comprensivo “Stefano D’Arrigo” di Alì Terme hanno preso parte al progetto “Kairòs, integrazione al contrario”, promosso dal Lions Club di S. Teresa di Riva. Cinque le classi coinvolte, tra scuole primarie e secondarie.

“Kairòs” è un service Lion di rilevanza nazionale, il cui obiettivo è quello di sensibilizzare i normodotati all’integrazione dei diversamente abili, attraverso dei percorsi didattici che promuovono un nuovo modo di rapportarsi e di pensare gli “altri” eliminando pregiudizi e favorendo riflessioni.

Nelle classi dell’Istituto Comprensivo di Alì Terme sono stati realizzati disegni, cartelloni, forme plastiche, performance teatrali, canti e video a conclusione dei laboratori coordinati impeccabilmente dai docenti impegnati nel progetto.

Hanno partecipato per la scuola primaria le classi terze di Nizza di Sicilia (docenti Franca Fava, Agata Pantò, Elisabetta Licata, Domenica Pelligana), Fiumedinisi (docenti Concetta Briguglio, Pina Raneri) e Alì Terme (docenti Nunzia Bonarrigo, Rosa Cannistrà, Agata Carmela Raneri; asacom Ilaria Midiri). Per la secondaria hanno preso parte al progetto le classi prime di Nizza (docenti Lucia Puglisi e Mimma Brigandì; asacom Simona Pantò e tirocinanti Fabiola Andronaco e Giada Foti) e di Scaletta Zanclea (docenti Domenica Smillo e Giovanna Floresta). Agli incontri ha preso parte anche la dirigente dell’Ic di Alì Terme Maria Elena Carbone e la referente scolastica Rosa Cannistrà; per il Lions Club di S. Teresa di Riva hanno portato i saluti il presidente Roberto Crisafulli e il referente del service Massimo Caminiti. Presenti anche numerosi i soci del club santateresino. Tutti si sono complimentati con gli alunni e con i docenti per l’impegno profuso e per gli eccellenti risultati ottenuti.