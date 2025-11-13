Kart 4H Endurance, a Messina la sesta prova a Filippo Leo e Andrea Truscello

A sorpresa in una gara ricca di colpi di scena la F1 va alla scuderia "Pista del Sole Dad&Son". In F2 vincono Mrt Thunder, in F3 Racer Speed

Emozioni a non finire al Kartodromo di Messina per una 4H Endurance ricca di colpi di scena. Pista del Sole Dad&Son, con i piloti Filippo Leo e Andrea Truscello, si è aggiudicata a sorpresa la sesta prova stagionale valida per il Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2025, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. La gara di quattro ore della specialità a squadre si è risolta soltanto all’ultimo respiro per quanto concerne la classe regina, offrendo uno straordinario spettacolo al numeroso pubblico sugli spalti dell’impianto di via Ayrton Senna. MRT Thunder e Racer Speed vittoriosi, rispettivamente, in F2 e F3.

Il racconto della gara di quattro ore

Diciannove i team impegnati sul circuito. Andando con ordine, nelle qualifiche di 10’ è stato il team Gattopardo a conquistare la pole position con il miglior tempo (37.661) stabilito da Pietro Grima. Secondo in griglia Kairos KRLS, poi Kairos Racing e Pista del Sole D&S. MRT Thunder protagonista nella F2, Meta Racing Team al via da leader nella F3. Ottima la partenza di Gattopardo, risale subito Pista del Sole D&S, scattato quarto, che battaglia con Kairos Racing per la seconda posizione. Stint da urlo di MRT Thunder che con Federico Miduri si toglie anche la soddisfazione di girare in pista da primo assoluto dettando il ritmo. Nella F3, invece, c’è davanti MRT Moon. Dopo un’ora e due soste ciascuno osservate, Gattopardo in testa, seguito da Pista del Sole D&S e Leopard. MRT Thunder prosegue la sua corsa solitaria nella F2 precedendo Giaguaro, Racer Speed si issa al comando nella F3. Col passare dei minuti si accende il duello tra Pista del Sole D&S e Gattopardo che entrano insieme in pit lane lasciando strada a Kairos Racing. Strategia poi diversificata da Gattopardo che esegue poco dopo anche la quarta sosta. A metà della prova, in pista conducono Kairos Racing e Trinacria RT (4 pit a testa), ma Pista del Sole D&S (5) e Gattopardo (6), essendosi fermati un maggior numero di volte, sono in lizza per il primato “virtuale” sul filo. Quando manca un’ora al termine, Kairos Racing (6 pit) tiene dietro Trinacria RT e STP Racing (7). Gattopardo, Pista del Sole D&S e Leopard già a quota 8. MRT Thunder domina la F2, Racer Speed conserva una sosta di vantaggio nei confronti di Meta Racing Team.

Mutano, quindi, le condizioni meteo e comincia a piovere. Pista del Sole D&S e Gattopardo, con nove cambi a testa, hanno margine su Kairos Racing (8). Nel rush finale problemi accusati da Leopard. Alla chiusura pit, completate le 12 soste necessarie da regolamento per F1, 13 per F2 e F3, nei restanti 5’ di gara, il terzetto formato da Pista del Sole D&S, Gattopardo e Kairos Racing lotta per il successo. Perde però terreno Gattopardo, condizionato da varie difficoltà in un epilogo sfortunato ed è Pista del Sole Dad&Son ad involarsi, con Kairos Racing che diventa secondo. Vano ogni tentativo di ricucire il gap. Esultanza incontenibile alla bandiera a scacchi per Filippo Leo che insieme al compagno di squadra Andrea Truscello ottiene un’affermazione sorprendente, al di là di ogni aspettativa, tagliando il traguardo dopo 320 giri percorsi. Kairos Racing della coppia Davide Campione-Giuseppe Rizzo staccato di 4.495. Gattopardo, con i piloti Pietro Grima e Fabrizio Anello, deve accontentarsi del terzo posto ad un giro. Quarta Trinacria RT (Mario Barbaro-Lorenzo Tappa). Kairos KRLS (Riccardo Bartolotta e Antonio Minutoli), complice una penalità per uscita anticipata, è quinto. Nella F1 completano la classifica, nell’ordine, STP Racing (Catarro-Latteri), Leopard (Irrera-La Fauci) e FGK Omega Team (Cucinotta-De Natale).

Le altre categorie

MRT Thunder (Massimiliano D’Angelo e Federico Miduri) trionfa nella F2 in 314 giri, con tanto di “best lap” della gara firmato da Miduri in 37.516, consolidando ulteriormente il vantaggio in classifica generale. AF Sport (Alessio Mazzeo-Vincenzo Pino) e Fast Kart Racing (Loris Badalati-Giuseppe Romano) secondo e terzo, seguiti da Verdello Home (Fichera-Sturiale), Giaguaro (Bongiorno-Di Stefano) e STP Driver (Costa-Leonti).

Nella F3 ennesimo sigillo di Racer Speed dei bravi Samuel Cerrito e Cristian De Salvo in 312 giri e primato sempre più saldo. MRT Sirius (Stefan Cazacu-Gaetano Vecchio) e Meta Racing Team (Antonio Napoli e Alessio Smeriglio) sul podio. A chiudere, MRT Nova (Cucuzza-Strano) e MRT Moon (Brusca-Cardile).

La nuova classifica

Festa del podio con i primi tre team classificati di ogni categoria, riconoscimenti per pole position (Pietro Grima), “best lap” assoluto della manifestazione (Federico Miduri) e miglior “quick change” (Antonio Minutoli). Per la 4H Endurance è stato utilizzato il simulatore dei punti SWS al 105%. Gattopardo in vetta alla F1 a quota 4917, Kairos Racing rincorre a 4882, Leopard a 4400: questa la situazione in vista della prova conclusiva di sabato 6 dicembre, con l’ultima 2H Endurance che deciderà il team vincitore dell’appassionante corsa al titolo 2025.