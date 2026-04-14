Kart 4h Endurance, Truscello e Broccio si aggiudicano la prova di Messina

Terza prova stagionale al Karting Club Messina, dopo 4 ore spettacolari vincono i piloti della "Pista del Sole D&S", in F2 trionfa Mrt Fire, in F3 Mrt Moon

Pista del Sole D&S festeggia una meritatissima vittoria al Kartodromo di Messina nella 4H Endurance, terza prova stagionale del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2026, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. La coppia di piloti composta da Andrea Truscello e Marco Broccio, grazie ad una brillante condotta di gara e all’impeccabile lavoro di squadra, ha regalato al team un altro importante successo dopo quello conquistato nella 2H Endurance dello scorso gennaio. MRT Fire in F2 e MRT Moon in F3 sul gradino più alto del podio nelle altre categorie. Nel novero dei 22 team partecipanti, ben quattro dal contagioso entusiasmo provenivano dalla Lucania, per uno splendido pomeriggio primaverile vissuto in riva allo Stretto all’insegna del sano spirito sportivo.

Al termine dell’evento sono stati premiati sul podio i primi tre team classificati di ciascuna categoria, il pilota che ha ottenuto la pole position, il “best lap” assoluto della manifestazione e il “best quick change”. Il punteggio valido per il Campionato Endurance è stato attribuito utilizzando il simulatore dei punti SWS, calcolato per questa prova al 100%. Andata in archivio la 4H Endurance, i riflettori sono adesso puntati sull’appuntamento dell’anno al Kartodromo di Messina, la 24H Endurance che si svolgerà il 9-10 maggio, richiamando team da tutta Italia e anche dall’estero. Il conto alla rovescia è già scattato.

Il racconto della 4h Endurance

Dopo il tradizionale briefing e il sorteggio elettronico dei kart, motori accesi per le qualifiche di 10’ che hanno determinato la pole position di Andrea Truscello (Pista del Sole D&S) con il crono di 37.475, leader in griglia davanti a Kairos One (37.735). Gran tempo siglato da Kairos Ladies (F2), terzo assoluto in 37.736. Adrenalina a mille per quatto ore intense e ricche di emozioni, tra strategie e sorpassi all’ultimo respiro. Al via Miduri per Kairos One e Barbaro di Trinacria RT sorpassano Truscello (Pista del Sole D&S), mentre Kairos Ladies e Squadra di Kart mantengono il comando nelle rispettive categorie. Si propone anche Campione (Kairos Team) che va terzo. Il duello tra Kairos One e Trinacria RT diventa serrato. MRT Fire in F2 e MRT Moon in F3 cominciano a mostrare i muscoli. Passata mezz’ora, Kairos One precede Kairos Team e Pista del Sole D&S. Problemi, invece, per Leopard. Quando è trascorsa la prima ora, Pista del Sole D&S di nuovo davanti a tutti, seconda posizione per Kairos One, seguito da Kairos Team e Gattopardo, tutti con due pit a testa osservati. Meta Racing, in testa alla F2, è frenato da un guaio meccanico. MRT Ice gira davanti in F3.

Il minuzioso lavoro dei team manager si intensifica sempre di più. A metà gara Pista del Sole D&S prosegue la sua marcia, con Gattopardo alle spalle, poi Kairos Team e Leopard, mentre un guasto allontana Kairos One dalle posizioni di vertice. La situazione in testa è immutata un’ora più tardi. Pista del Sole D&S (6 pit) conserva un certo margine nei confronti di Gattopardo (7), Leopard (7) e Kairos Team (8). MRT Fire detta il ritmo in F2, battaglia tra MRT Ice e MRT Moon in F3. Si entra quindi nel rush finale. Pista del Sole D&S, a 20’ dal gong, con 10 soste effettuate, guida su Gattopardo (10) e Trinacria RT (11). MRT Fire viaggia da quarto assoluto. Ultimati i pit da tutti i team (12 per F1, 13 per F2 e F3), Pista del Sole D&S deve perfezionare l’opera, con Kairos Team e Gattopardo ad inseguire. MRT Fire chiamato invece a tenere a bada Meta Racing One e Meta Racing. MRT Moon torna a condurre su MRT Ice per lo scettro nella F3.

Al traguardo, percorsi 320 giri, l’esultanza è tutta di Pista del Sole D&S, con un vantaggio di 25.988 alla bandiera a scacchi su Kairos Team. Antonio Minutoli e Davide Campione bravi ad occupare la piazza d’onore. Al terzo posto il team Gattopardo, con Fabrizio Anello e Riccardo Irrera. Trinacria RT (Lorenzo Tappa e Mario Barbaro) firma il “best lap” della corsa grazie al 37.358 fissato da Barbaro. Leopard (La Fauci-Pino), Lucania SLM (De Leo-Sarli), Kairos One (D’Angelo-Miduri) e STP Racing (Latteri-Sturiale) completano l’ordine d’arrivo nella F1. Nonostante il brivido finale per un problema al kart, MRT Fire (312 giri) può esultare nella F2 ed è la seconda affermazione in campionato di Andrea Brusca e Simone Bongiorno. Secondo Meta Racing One (Samuel Cerrito e Cristian De Salvo), terzo Meta Racing (Antonio Napoli e Alessio Smeriglio), complice una penalità. Successivamente giungono Kairos Ladies (Aurora Costa e Laurà Sanò), AMR Shadow (Ale. Costa-A. Maggio), KCP Competizioni (Casella-D’Alessio), KCP BPR (Bia-Panaino) e KCP VGS (Sarubbi-Viceconti). Nella F3 terza vittoria in altrettante Endurance sin qui disputate per MRT Moon (309 giri), con l’imprevisto in chiusura di gara per Andrea Cardile e Gaetano Vecchio che non cambia lo scenario. Battuta la concorrenza di MRT Ice (Antonino Cucuzza e Vittorio Strano). Terzo AMR Phantom (Samuele Lanza e Davide Maggio), poi AMR Pulse (Chinigò-Messina), Squadra di Kart (Di Bella-Mazzeo-Pirera) e San Filippo T.R. (Alessi, Farina, Pellegrino).