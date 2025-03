Kart, 4H Endurance. Una quindicina i team iscritti in tutte le categorie

Sabato pomeriggio al Karting Club Messina la speciale prova di resistenza di quattro ore

MESSINA – Al Kartodromo di Messina scocca il momento della 4H Endurance. Cresce l’attesa per la seconda prova stagionale del Campionato Regionale Asi–Sws Endurance 2025, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. L’appuntamento è in programma sabato 1 marzo, con ritrovo dei partecipanti fissato alle ore 14.30 nell’impianto di via Ayrton Senna, all’uscita autostradale San Filippo, nei pressi dello stadio “Franco Scoglio”.

Sono finora 15 i team iscritti, suddivisi nelle tre categorie d’appartenenza (F1, F2 e F3), pronti a spingersi oltre ogni limite per contendersi la vittoria, giro dopo giro, tra sorpassi, strategie e tanta adrenalina, fino alla bandiera a scacchi. Dopo il tradizionale briefing e il sorteggio elettronico dei kart, si terranno le qualifiche di 10’ per determinare la griglia di partenza della 4H Endurance. Chiusura pit prevista nei primi 5’ e negli ultimi 5’. Per ogni sosta è obbligatorio il cambio kart, mentre il cambio pilota è facoltativo. Durata massima stint, il tempo trascorso in pista consecutivamente dallo stesso pilota, di 25 minuti. L’utilizzo del VAR consentirà alla direzione gara di esaminare nel migliore dei modi l’andamento di tutte le fasi e decidere in merito alle eventuali penalità da infliggere. Grazie al partner Race Facer, visitando il sito www.kartingclubmessina.it, sarà sempre disponibile il live timing servizio che aiuterà i team manager e gli spettatori a seguire la prova con tutte le informazioni, i tempi e le comparazioni in base al numero di pit osservati dalle varie squadre.

A conclusione dell’evento spazio alla festa del podio, che interesserà i primi tre team classificati di F1, F2 e F3, il pilota che ha ottenuto la pole position e il “best lap” assoluto della manifestazione. Per questa 4H Endurance il punteggio del Campionato interno verrà attribuito utilizzando il simulatore dei punti SWS al 95%. Ad aggiudicarsi la 2H Endurance inaugurale dello scorso 25 gennaio è stato il team Leopard con Sara La Fauci e Pietro Grima. Al secondo e terzo posto per la F1, rispettivamente, Gattopardo (Fabrizio Anello e Cristiano Chiarenza) e Giaguaro (Mirko Chiarenza e Riccardo Irrera). MRT Thunder ha prevalso nella categoria F2 con Massimiliano D’Angelo e Federico Miduri, davanti a AF Sport (Vincenzo Pino e Alice Di Bella) e Evo Speed (Daniele Leopardi e Federico Scimone). MRT Moon, con Simone Bongiorno e Andrea Cardile, si è imposta nella F3, precedendo MRT Nitro (Andrea Brusca e Aurora Costa) e Speed Racer (Samuel Cerrito e Christian De Salvo). I riflettori sono adesso puntati sulla 4H Endurance di sabato 1 marzo. Lo spettacolo è assicurato.

