La coppia ha conquistato la sesta e penultima prova stagionale della specialità a squadre, organizzata dal Karting Club Messina. Affermazioni di Meta Racing One in F2 e MRT Moon in F3

Si accende la corsa al titolo, all’insegna di spettacolo e colpi di scena. Kairos Team brinda al successo al termine di un’avvincente 4H Endurance. Nel penultimo appuntamento stagionale del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2026, il team composto dai piloti Antonio Minutoli e Giovanni Rizzo si impone al Kartodromo di Messina, bissando la vittoria ottenuta nella scorsa 2H Endurance Interprovinciale. La sesta prova riservata alla specialità a squadre, organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo con il suo staff, ha visto inoltre Kairos One piazzarsi al secondo posto, Gattopardo terzo. Belle affermazioni di Meta Racing One in F2 e MRT Moon in F3.

Premiati, infine, i primi tre team classificati di F1, F2 e F3, insieme ai riconoscimenti assegnati per pole position, “best lap” assoluto della manifestazione e “best quick change”. Il punteggio valido per il Campionato Endurance è stato attribuito utilizzando il simulatore SWS, calcolato al 105%. Il gran finale del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2026, al Kartodromo di Messina, con la 2H Endurance in calendario il prossimo 19 dicembre. Il conto alla rovescia è ufficialmente scattato.

Il racconto della 4H Endurance

Con 15 team al via, nelle qualifiche di 10’ per determinare la griglia della 4H Endurance, pole position centrata da Federico Miduri per Kairos One con il crono di 37.671, battendo di un soffio Antonio Minutoli di Kairos Team (37.692). MRT Ice (F3) brillante terzo assoluto grazie al tempo (37.738) di Antonino Cucuzza, Meta Racing One leader in F2. Alla partenza Kairos One tiene dietro Kairos Team e Leopard. La musica cambia però nel giro di qualche minuto, con Kairos Team che balza al comando, davanti a Leopard e Kairos One. In F3 è battaglia tra MRT Moon e MRT Ice. Trascorsa la prima mezz’ora, regna l’equilibrio tra Kairos Team, Leopard e Kairos One, che hanno osservato una sosta a testa. Meta Racing One (F2) e MRT Moon (F3) proseguono la loro marcia. Gattopardo prova quindi ad insidiare Kairos Team e Kairos One, tutti in un fazzoletto. Nella F2, alle spalle di Meta Racing One, spunta Etherdrift. MRT Moon guida nella F3, a parità di soste, nei confronti di MRT Ice e STP Rookie.

A metà esatta della gara Kairos Team detta il ritmo su Gattopardo e Kairos One, tutti con 4 pit. Meta Racing One resta virtualmente davanti nella propria categoria, MRT Moon fa lo stesso su MRT Ice. L’attenzione ai particolari può fare la differenza e i team scelgono di diversificare le rispettive strategie: Gattopardo, Kairos One e STP Racing a quota 5 soste, Kairos Team sale già a 7. Cresce l’adrenalina, in pista e fuori. Dopo tre ore, l’ordine vede Kairos One, Leopard e STP Racing, che però si sono fermate una volta in meno rispetto a Kairos Team. Si rinnova il duello a distanza tra MRT Fire (7 cambi) e Meta Racing One (9), mentre MRT Moon e MRT Ice viaggiano ancora a parità di soste. Il rush finale riserva ulteriori emozioni. Kairos Team si trova a gestire il margine di vantaggio e, quando chiude la pit lane, è chiamato a resistere agli assalti di Kairos One e Gattopardo, riuscendo a portare a compimento la missione in un finale palpitante.

Le classifiche finali

Alla bandiera a scacchi festeggia, dunque, Kairos Team (321 giri percorsi), con l’ultimo stint affrontato da Antonio Minutoli, a coronamento di una splendida prova fornita insieme al compagno di squadra Giovanni Rizzo, assistiti dal team manager Salvatore Villa. Secondo posto per Kairos One della collaudata coppia formata da Massimiliano D’Angelo e Federico Miduri, con un gap di 28.733. Gattopardo (Pietro Grima e Riccardo Irrera) deve invece accontentarsi del terzo posto, complice una penalità di 10”. Leopard (Sara La Fauci e Vincenzo Pino), quarto, firma il “best lap” con Pino in 37.552, STP Racing (Matteo Messina e Andrea Catarro) in quinta posizione. Nella F2 la gioia è di Meta Racing One, in 313 giri, con gli ottimi Cristian De Salvo e Alessio Smeriglio, i quali hanno praticamente sempre condotto la gara senza sbagliare un colpo, battendo la concorrenza di MRT Fire (Andrea Brusca e Simone Bongiorno) e Ethedrift (Samuel Cerrito e Lorenzo Florio), bravi a salire sul terzo gradino del podio. Completa il quadro Aeolian Motorsport (Giovanni Oteri e Giuseppe Oteri). Nella F3 si registra il nuovo successo, in 312 giri, di MRT Moon, team protagonista del campionato, con Gaetano Vecchio e Andrea Cardile, davanti ai rivali di MRT Ice (Antonino Cucuzza e Vittorio Strano) e STP Rookie (Daniele Latteri e Alessio Ryolo) che si assicura un terzo posto da applausi. A seguire, Etherdrift One (Di Benedetto-Mindella), AM Corse (Anastasi-Miano) e F3 (Ciancio-Ganci).