Le nuove classifiche dopo la sesta giornata dei campionati nazionali



Nella 6ª giornata del campionato di Serie B2 femminile il Messina Volley cede per 3-1 nel match interno contro la Reale Mutua Volley Palermo. Le peloritane, fra le cui fila si registra l’assenza della schiacciatrice Marcela Nielsen per infortunio, combattono per tutta la partita, ma si devono arrendere alla caparbietà e lucidità delle ragazze dirette da coach Linda Troiano.

“Purtroppo non siamo riuscite ad esprimere pienamente il nostro gioco – commenta il centrale giallo-blu La Spada – come, invece, si è visto nelle ultime uscite. Continua ad esserci qualche difficoltà soprattutto a livello mentale, con fasi di gioco dove entriamo in totale blackout e permettiamo all’avversario di fare il proprio gioco. Questo si è visto maggiormente nel primo e nel secondo set, mentre nel terzo parziale abbiamo cominciato a battere meglio e a difendere, conquistando il set. Abbiamo avuto un nuovo blackout nel quarto, ma siamo riuscite a rientrare in partita, però non siamo riuscite a trascinare la partita al tie-break”.

Messina Volley –

Partita in equilibrio già dal primo pallone, con le due compagini a darsi botta e risposta e distanziarsi al massimo di due punti. Nel finale due punti di Adriana Kostadinova portano avanti le ospiti (22-25). Secondo con le palermitane avanti di 3 punti (3-6) con Vujevic Lea Autolitano. Si viaggia più o meno con questo elastico fino al pari locale 18-18 firmato Claudia Puglisi. Nuovo break ospite e nuovo +3 (18-21) con Autolitano, Kostadinova e Alice Arena. Il Messina Volley accorcia con Rebecca La Spada (-1; 20-21), ma le ospiti mettono la freccia e chiudono il parziale (20-25) con Kostadinova, Gabriella Mercanti e Giorgia Rugirello. Nel terzo il Messina Volley parte con un +5 (8-3), ma le ospiti accorciano a -2 (10-8). Le locali tornano a +5 (13-8) e riscono a mantenere più o meno questo vantaggio fino allo strappo finale che gli consente di vincere il set (+9; 25-16). Quarto di botta e risposta con le ospiti avanti sempre di uno/due punti, fino al +4 (12-16) siglato da Gloria Senapa. Il Messina Volley reagisce e pareggia (20-20), ma il Palermo torna avanti e chiude il match con il punto di Autolitano (23-25).

Le altre messinesi in Serie B

In campo maschile nel girone H di Serie B c’è stato il derby tra Letojanni e Jonica Volley, ad aggiudicarselo in modo abbastanza netto gli ospiti sulla carta che hanno prevalso in tre set per 20-25 16-25 19-25. Per la Sicily Bvs invece impegno in casa contro Sicacca e sconfitta subita in rimonta dopo aver vinto il primo set 25-19 17-25 21-25 17-25.

Ciclope Volley 14

Jonica Volley 14

Sciacca 12

Volo Palermo 11

Aquila Bronte 11

Papiro Fiumefreddo 10

Giarratana 9

Sicily Bvs 7

Letojanni 6

Gela 6

Milani Cosenza 3

Gibellina 3

Cus Unical 2

In B1 femminile l’Orlandina supera in esterna Forlì, capolista del girone D, prova gagliarde delle nebroidee che dopo aver ceduto il primo per 25-21 non si scompongono e strappano ai vantaggi il secondo set per 25-27 e poi chiudono in quattro set con i restanti due parziali 22-25 e 18-25.

Bisceglie 16

Forlì 14

Volleyro Roma 14

Roma Volley 14

Orlandina 14

Santa Lucia Roma 9

Futura Teramo 7

Nardò Lecce 7

Modica 7

Farmitalia Catania 6

Jesi 6

Cesena 6

Riccione 4

Isernia 0

In B2 oltre al Messina Volley si registrano nel girone L la sconfitta dell’Amando Ionica al tiebtrak, le Eagles cadono in casa contro il Melilli, nella sfida tra capoliste imbattute e a punteggio pieno, per 14-25 25-21 15-25 25-23 7-15, festeggia invece la futura Volley Santa Teresa che supera nel derby Reggio Calabria con il punteggio netto di 25-16 25-21 25-18.

Melilli 17

Amando Ionica 16

Alus Catania 15

Futura Santa Teresa 12

Città di Gela 12

Terrasini 11

Braciera Palermo 10

Volley Palermo 10

Lory Vibo Valentia 9

Messina Volley 4

Teams Catania 3

Reggio Calabria 3

Metauria Gioia Tauro 3

Ciclope Bronte 1