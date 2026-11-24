Donato al termine della gara: “Era importante riprendere il nostro viaggio”. Per la Serie D femminile sconfitta in quel di Nizza

MESSINA – Successo nella quinta giornata di campionato per la Serie C maschile della Team Volley Messina. La Team Ambiente & Sicurezza Messina attendeva in casa il fanalino di coda Partanna e dopo la sconfitta esterna della settimana prima in quel di Milazzo si è subito rifatta superando per tre set a zero gli ospiti trapanesi. Classifica che si spacca nel girone A di Serie C con cinque squadre in testa che prendono il largo sulle altre cinque che restano attardate.

Queste le parole del dirigente/allenatore Franco Donato al termine della partita: “Era importante riprendere il nostro viaggio, c’era bisogno di ridare continuità al nostro gioco e questa squadra dopo il primo set per noi altalenanti la partita è andata come l’avevamo preparata e abbiamo dato anche spazio ai ragazzi dell’Under 19 che è il nostro obiettivo principe al di là di raggiungere il prima possibile la salvezza quindi quando abbiamo la possibilità in situazione comode diamo loro spazio”.

Così invece Christian Zuccaro, schiacciatore della Team Ambiente & Sicurezza Messina: “Dovevamo riscattarci dalla scorsa partita, siamo subito tornati in campo in allenamento a fare del nostro meglio e oggi è stata una prestazione concreta. Bello vedere che giochiamo tutti e tutti sono fondamentali nella squadra, nel terzo set credo di aver realizzato un mio record personale con tutti quei servizi di fila”.

Team Ambiente & Sicurezza Messina – Partanna 25-23 25-14 25-8

Nel sestetto di partenza in campo per Messina Grimaldi-Barbera sulla diagonale palleggiatore-opposto, in banda Zuccaro e De Francesco, al centro Rizzo e Warnakulasuriya con capitan Germanà libero. A partita in corso spazio anche a Ponnambalanar, Spavara e i giovani under Vinci e Merrino che terminano in campo la partita.

Sfida che si mette da subito bene nel primo set quando i locali allungano sul 12-6, a metà set sono ancora saldamente in vantaggio sul 17-12 ma arriva un calo nella fasi finali e gli ospiti dal 23-20 impattano sul 23 pari, time out di coach Laganà e al rientro arrivano i punti che permettono a Messina di chiudere il set. Nel secondo parziale subito allungo per i biancorossi che si portano 9-4, stavolta si procede spediti doppiando gli avversari sul 24-12 e chiudendo poco dopo sul 25-14. Nel terzo set mai in discussione lunghissimo break iniziale di 15-0 con Zuccaro autore di questa serie infinita di servizi, pura gestione del vantaggio con lo staff tecnico che dà spazio a chi era in panchina fino al 25-8 finale.

Nizza – Team Volley Messina 25-14 25-21 25-11

Sconfitta per la prima formazione femminile che era impegnata a Nizza di Sicilia. Per le ragazze dei coach Giovanni Di Mauro e Norma Pilota arriva una sconfitta in tre set che lascia per la terza partita consecutive le biancorosse della Team Volley Messina ancora senza punti nel girone B di Serie D.

Risultati 5ª giornata Serie C

Monreale – Milazzo 0-3

Team Ambiente & Sicurezza Messina – Partanna 3-0

Mazara del Vallo – Erice Entello 0-3

Terrasini – Ribera 0-3

Altavilla Milicia – Palermo 0-3

Spadafora – Barcellona 3-1

Classifica girone A

Volley ’96 Milazzo 14

Team Ambiente & Sicurezza Messina, Volo Palermo,Ribera, Spadafora 12

Terrasini, Barcellona 6

Monreale 5

Altavilla Milicia 4

Erice Entello 4

Mazara del Vallo 3

Partanna 0

Risultati 3ª giornata Serie D

Peloro – Lipari 3-0

Sicily Bvs – Sant’Agata 3-1

Libertas Messina – Oliveri 0-3

Torregrotta – Unime 3-2

Nizza – Team Volley Messina 3-0

Classifica girone B

Torregrotta 8

Sicily Bvs 8

Unime 7

Nizza 6

Pallavolo Oliveri 5

Sant’Agata 4

Peloro Volley 4

Libertas Messina 2

Lipari 1

Team Volley Messina 0