Kart, a Messina si corre la 2H Endurance con diciotto team in gara

Quarta prova di specialità sabato 13 giugno al Karting Club Messina, diciotto i team impegnati

MESSINA – Si scende in pista domani (sabato 13 giugno) al Kartodromo di Messina per la 2H Endurance, quarta prova stagionale del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2026, organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Diciotto team iscritti al nuovo appuntamento con la specialità a squadre, pronto a riservare due ore di gara mozzafiato e un grande spettacolo fino alla bandiera a scacchi.

Il programma della 2H Endurance

Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 14.30 sul circuito di via Ayrton Senna, all’uscita autostradale San Filippo, nei pressi dello stadio “Franco Scoglio”. Dopo il tradizionale briefing e il sorteggio elettronico dei kart, si accenderanno i motori per le qualifiche di 10’ utili a determinare la griglia di partenza della 2H Endurance. Una sfida di velocità, strategia, resistenza e pura adrenalina, dove ogni sorpasso e ogni giro faranno la differenza, per contendersi la vittoria. Chiusura pit, da regolamento, nei primi 5’ e negli ultimi 5’. Per ciascuna sosta è obbligatorio il cambio kart, mentre il cambio pilota è facoltativo.

La durata massima stint, il tempo trascorso in pista consecutivamente dallo stesso pilota, è di 25’, mentre il tempo massimo per ogni pilota (65’ per la 2H Endurance) è dato dalla somma di ogni stint. L’utilizzo del VAR consentirà alla direzione gara di valutare nel migliore dei modi l’andamento di tutte le fasi tramite le riprese video e, in base alle segnalazioni dei giudici, decidere circa le eventuali penalità da comminare. Il punteggio del Campionato interno verrà attribuito utilizzando il simulatore dei punti SWS, calcolato al 100% per questa prova. In chiusura dell’evento, per ciascuna categoria (F1, F2, F3), verranno premiati sul podio i primi tre team classificati. Riconoscimenti, inoltre, in merito a pole position, “best lap” assoluto della manifestazione e “best quick change”.

La classifica del campionato di kart provvisoria

Nella classifica generale del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2026, dopo le tre gare già disputate, in F1 comanda Gattopardo con 2725 punti, davanti a Trinacria RT (2609) e Kairos Team (2576), seguono Leopard (2486), STP Racing (2209), Pista del Sole D&S (1949) e Kairos One (1751). Nella F2 in vetta MRT Fire a quota 2812, tallonato da Meta Racing One (2803) e Meta Racing (2764). Al quarto posto Kairos Lady (2606), quinto AMR Shadow (1675). Nella F3 il primato è di MRT Moon (2924) su MRT Ice (2805) e AMR Pulse (2646), poi San Filippo TR (2331) e AMR Phantom (1799).