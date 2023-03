Kart, a Messina torna il campionato Sprint con due gare - Tempostretto

Il doppio appuntamento è previsto con inizio alle ore 10. Qualifiche della durata di 8 minuti, per ciascuna delle due prove previsti 36 giri

MESSINA – Grande attesa per la seconda giornata di gare del Campionato Sprint SWS 2023 in programma domenica 12 marzo al Kartodromo di Messina. Un altro appassionante doppio appuntamento, secondo il format prestabilito, con gara1 e gara2 che si svolgeranno in rapida successione, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Si comincerà alle ore 10. Numeri importanti dalle iscrizioni: oltre 40 i piloti previsti al via.

Il programma

Una volta ultimate le operazioni iniziali, ovvero il briefing e il sorteggio dei kart, sarà il momento di accendere i motori per entrare nel vivo della competizione. Le qualifiche della durata di 8’ serviranno a determinare la griglia di partenza, in base alle posizioni e alla categoria d’appartenenza, per ciascuna delle due gare da 36 giri che promettono spettacolo e palpitanti emozioni dallo “start” fino alla bandiera a scacchi. Obbligatoria una sosta per cambio kart. Le eventuali penalità verranno comminate dalla direzione gara, in seguito a comportamenti non conformi al regolamento, avvalendosi anche del Var per controllare tramite le telecamere tutte le fasi e esaminare al meglio l’andamento in pista.

Al termine dell’evento saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria (F1, F2 e F3), oltre al conduttore che avrà ottenuto il “best lap” assoluto della manifestazione e la pole position. Sulla base del sistema di punteggio Sws adottato in questa stagione per le gare di domenica 12 marzo l’attribuzione avverrà calcolata al 90%.

La classifica del campionato sprint

Dopo le due prove dello scorso 4 febbraio, che hanno ufficialmente inaugurato il Campionato Sprint Sws 2023, il detentore del titolo Pietro Grima è al comando della classifica con 1665 punti, seguito a ruota da Sebastian Arnò a 1664. Restando alla F1, terzo Ivan Bottari con 1594, poi Sara La Fauci (1453), Valentino Fusco (1417), Fabrizio Anello (1382) e Denis Raffaele (1381). Nella F2 c’è Rocco Villa in vetta con 1736 punti, davanti a Davide Campione (1664) e Federico Scimone (1594). Nella F3 Alessandro Maggio guida la graduatoria con 1736. Seconda Alice Di Bella (1664), terzi Simone Bongiorno e Antonio Bartolotta, appaiati a 1559.

