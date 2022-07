Kart. A Messina torna la 2H Endurance, ultimo appuntamento prima della pausa estiva - Tempostretto

Al Kartodromo di Messina dalle ore 20:30 il via alle operazioni: qualifiche e gara in serata. Sarà la quinta prova valevole per il Campionato Regionale

MESSINA – Tornano ad accendersi i riflettori al Kartodromo di Messina. Si correrà questa sera, venerdì 29 luglio, la 2H Endurance, quinta prova in calendario nell’ambito del Campionato Regionale Asi-Sws Endurance 2022, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Un appuntamento serale, l’ultimo prima della pausa estiva, che promette spettacolo, con i piloti pronti a darsi battaglia lungo il circuito per conquistare la vittoria ed aggiudicarsi il trofeo.

Il programma

Dalle ore 20:30 il via alle operazioni per la gara a squadre con il ritrovo dei partecipanti presso l’impianto sito in via Ayrton Senna, all’uscita autostradale San Filippo, nei pressi dello stadio “Franco Scoglio”. Motori accesi e spazio alle qualifiche della durata di 10’ che determineranno la griglia di partenza. Successivamente avrà luogo l’appassionante gara di 2H Endurance, da svolgersi in senso di pista orario.

Al termine delle due ore, dopo che verrà sventolata la bandiera a scacchi, verranno premiate le prime 3 squadre di ogni categoria: F1 (Pro), F2 (Amatori), F3 (Esordienti). Come sempre, inoltre, saranno assegnati i riconoscimenti a chi si assicurerà pole position e “best lap”.

Le classifiche della 2H Endurance

In palio punti importanti per la graduatoria nelle tre categorie. Nella F1 occupa la vetta della classifica provvisoria il team Gattopardo, a quota 3032 punti con scarto, trionfatore della scorsa prova del 18 giugno grazie al successo ottenuto dalla coppia composta da Pietro Grima e Fabrizio Anello. Seguono il Dammuso Dad&Son, secondo con 2925, terza Apulia RT a 2625, quindi Exced Oil CKC (2574), K.F.P. R.T. (2571), Elite K.F.P. (2344), Dammuso RT (1995) e SumBeam RT (1856).

Nella categoria F2 comanda attualmente The Drifters con 1802 punti, poi Modest Drivers (1627), L.M. R.T. (1530), Gentlemen K.F.P (790) e Smash Racing (778). Nella categoria F3, infine, Academy K.F.P. davanti a tutti con 962 punti, poi SumBeam RT2 a 700 e PeddaRoti a 461.

