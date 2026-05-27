Kart, Bartolotta e Grima si impongono nella tappa Sprint di Messina

Quarta prova del campionato, Bartolotta prevale in Gara1, Grima in Gara2. Fichera e De Salvo i trionfatori in F2, mentre Vecchio (F3) confeziona la doppietta

MESSINA – La quarta prova del Campionato Sprint SWS 2026, andata in scena al Kartodromo di Messina, è stata tra le più spettacolari della stagione. Tanta adrenalina ed emozioni in serie nell’appuntamento organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Riccardo Bartolotta (Gara1) e Pietro Grima (Gara2) conquistano il successo in F1. Antonio Fichera e Cristian De Salvo i trionfatori in F2, mentre Gaetano Vecchio confeziona la doppietta nella F3.

Nelle qualifiche di Gara1, riservata a F1-F2, con 21 piloti partecipanti, Pietro Grima ottiene la pole position (37.537), battendo di un soffio Federico Miduri (37.545). Terzo tempo assoluto per Andrea Brusca (F2) in 37.577. Alla partenza si accende subito la battaglia. Miduri va in testa, seguito da Campione, mentre Grima scivola terzo. Cerrito sopravanza Brusca nell’altra categoria. Non ci sta però Grima che si riprende in fretta la prima posizione. Miduri, Bartolotta, Pino e Campione viaggiano alle sue spalle. Fichera risale prepotentemente, andando al comando nella F2, Costa è seconda. Nel proseguo, è di quasi un secondo il vantaggio di Grima nei confronti di un ispirato Bartolotta, in netta ascesa. Terzo Miduri. Napoli lotta con Fichera nella F2. I capovolgimenti, tuttavia, si susseguono.

Il racconto della 4ª prova Sprint

Dopo il pit, Bartolotta completa infatti una sontuosa rimonta (dalla sesta piazza in griglia) guadagnandosi lo scettro, con Grima, Pino e Irrera costretti ad inseguire. Fichera, Napoli e Brusca per la volata finale in F2. Grima perde terreno, Miduri riceve una penalità di 5”. Bartolotta, sempre più vicino all’obiettivo, deve fare i conti con la minaccia avanzata da Irrera, ma al termine dei 36 giri percorsi può esultare a braccia alzate. Per Riccardo Bartolotta matura così la prima vittoria stagionale, con 0.216 su un ottimo Riccardo Irrera. Al terzo posto Vincenzo Pino, gap di 0.760. Pietro Grima quarto (suo il “best lap” in 37.518), poi Davide Campione, Federico Miduri, Giuseppe Greco, Sara La Fauci, Massimiliano D’Angelo e Alessandro Maggio. Antonio Fichera festeggia il ritorno al successo nella F2, anche per lui si tratta del primo “brindisi” nel 2026, con Antonio Napoli e Andrea Brusca sul podio. Simone Bongiorno quarto, Cristian De Salvo quinto. Completano la classifica, Federico Scimone, Aurora Costa, Alessio Smeriglio, Alessandro Costa, Samuel Cerrito e Giuseppe Scardina.

In Gara2 è ancora protagonista in qualifica Pietro Grima (37.481), assicurandosi il nuovo duello a tutta velocità con Federico Miduri (37.694). Cristian De Salvo davanti nella F2. Al via Grima resiste agli attacchi di Miduri e Campione, ma al terzo giro è Miduri a scattare. De Salvo guida saldamente nella F2. I problemi al kart frenano però improvvisamente Miduri che finisce nelle retrovie, mentre Campione precede Grima, La Fauci, Pino e Irrera. De Salvo controlla su Bongiorno e Scimone. Grima non ha però voglia di tornare a casa a mani vuote e al ventiquattresimo giro si issa al comando, sorpassando Campione. La Fauci è terza. Il gradino più basso del podio cambia padrone nel rush finale, per effetto della rimonta di Pino. Alla bandiera a scacchi Pietro Grima taglia il traguardo incamerando la sua quinta vittoria in campionato e rafforza ulteriormente la leadership in classifica generale. Piazza d’onore per Davide Campione, a 4.343. Vincenzo Pino, terzo a 5.488, concede il bis sul podio. Massimiliano D’Angelo quarto, quindi in ordine Sara La Fauci, Riccardo Bartolotta, Riccardo Irrera, Giuseppe Greco, Alessandro Maggio e uno sfortunato Federico Miduri, pur capace di fissare il “best lap” della corsa in 37.610. Nella F2 bella affermazione di Cristian De Salvo, quinta performance assoluta, dando chiara dimostrazione di forza. Secondo Simone Bongiorno, terzo Andrea Brusca. Dopo di loro si classificano Alessio Smeriglio, Federico Scimone, Antonio Fichera, Aurora Costa, Antonio Napoli, Alessandro Costa, Giuseppe Scardina e Samuel Cerrito.

La categoria F3

Nella F3, con 21 piloti al via, brilla Gaetano Vecchio che sigla la pole in Gara1 con il crono di 37.946, Simone Ragusa in seconda piazza. Vecchio conserva la testa della corsa in avvio, davanti a Ragusa e Mastroeni. Cucuzza e Cucinotta si portano poi alle spalle di Vecchio. Dopo il pit, Vecchio guadagna su Cucuzza, mentre il contatto tra Cucinotta e Malvaso limita le chances dei due. All’arrivo Gaetano Vecchio completa l’opera con 1.010 di margine su Pasquale Malvaso (best lap in 38.086). Alessandro Cucinotta terzo a 1.181. Problemi, invece, per Cucuzza, che finisce assai lontano dal podio. Dal quarto posto in giù, Vittorio Strano, Simone Ragusa, Lorenzo Florio, Lorenzo Mindella, Davide Maggio, Andrea Cardile e Matteo Messina. Seguono Chinigò, Lanza, Ryolo, Nocita, Isaia, Di Benedetto, Cucuzza, Mastroeni, Nicolò, B. Giarmoleo, R. Giarmoleo.

In Gara2 è Antonino Cucuzza, voglioso di rivalsa, a timbrare la pole in 38.102. Un sorprendente Lorenzo Florio, nel giorno del debutto sul circuito, parte secondo ed è subito autore di uno splendido spunto che lo porta a sorpassare Cucuzza. Florio, Vecchio, Malvaso l’ordine all’undicesimo giro. Effettuata la sosta, Florio prova a resistere agli attacchi di Vecchio e Cucinotta. La sfida si risolve sui titoli di coda. Al penultimo giro, Gaetano Vecchio balza al comando ed è ancora lui a prevalere, centrando un’importante doppietta, utile ad incrementare il primato in classifica. Il secondo posto (a 1.294) vale però come una vittoria per Lorenzo Florio, applaudito da tutti. Samuele Lanza conquista il terzo (a 6.715), poi Alessandro Cucinotta, Simone Ragusa, Antonino Cucuzza, Vittorio Strano, Alessio Ryolo, Matteo Messina e A. Mastroeni (best lap 38.081). Chinigò, Cardile, D. Maggio, Di Benedetto, Nocita, Mindella, Malvaso, Isaia, Nicolò, R. Giarmoleo e B. Giarmoleo. In chiusura, come di consueto, si è svolta la premiazione sul podio dei primi tre classificati delle categorie F1, F2, F3, per “best lap” e pole position. Tramite il sistema di punteggio SWS, i punti sono stati calcolati al 100%. Il Campionato Sprint SWS tornerà al Kartodromo di Messina il prossimo 11 luglio con l’attesa prova valida pure per il Campionato Interprovinciale in collaborazione con la pista di Ispica.