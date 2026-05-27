Top Spin Messina, il presidente Quartuccio dopo la sconfitta: “È girata male”

Il numero uno della Top Spin Messina non recrimina niente dopo l'andata della finale scudetto in casa: "Dispiace per i nostri tifosi che sono rimasti fino all'ultimo"

MESSINA – Si era fatta complicatissima per la Top Spin Messina che in casa contro la Bagnolese si è trovata sotto 0-2 nella finale d’andata per l’assegnazione del tricolore in Serie A1 di tennistavolo. La squadra del presidente Giorgio Quartuccio, sostenuta da un numeroso e caloroso pubblico con tanti che sono rimasti in piedi a Villa Dante, ha lottato e dato spettacolo onorando l’impegno. Purtroppo ai successi di Vladislav Ursu e Frane Tomislav Kojic non è seguito quello di Niagol Stoyanov, subentrato al posto di Danilo Faso nel match decisivo, per provare ad ostacolare un ispirato Mihai Bobocica autore di due successi per la Bagnolese, il terzo era arrivato in apertura di gara per mano di Hampus Soderlund.

Nella giornata di venerdì prevista la finale di ritorno in trasferta per i peloritani, a Bagnolo San Vito nel mantovano gli uomini dei coach Wang Hong Liang e Marco Faso cercano quella che dovrà essere una doppia impresa. Per pareggiare la serie serve vincere venerdì, una volta trascinata la finale scudetto alla bella i lombardi avranno il fattore campo dalla loro potendo giocare la bella, gara 3, nuovamente in casa nella giornata di domenica.

Tra le due formazioni in questa stagione precedenti in parità. La Bagnolese, oltre all’andata della finale, aveva vinto la sfida di andata del campionato in casa propria imponendosi 3-0 il 16 novembre 2025. La Top Spin Messina si era rifatta in Coppa Italia, poi vinta, in campo neutro il 4 gennaio di quest’anno, per 3-1 e nel ritorno del campionato a Villa Dante restituendo il 3-0 dell’andata il 22 febbraio. Quinto atto della sfida tra siciliani e lombardi in quella che potrebbe essere l’ultima partita della stagione.

Le parole del presidente Quartuccio

Al termine del match durato quasi tre ore il commento del presidente della Top Spin Messina Giorgio Quartuccio: “Andare sotto due a zero diventa troppo dura. Purtroppo la prima partita a mio avviso è stata quella determinante, è girata e Ursu non è riuscito a rientrare in partita contro un Bobocica in forma che ha meritato. Eravamo riusciti a riprendere la partita sul due pari, Stoyanov era partita benissimo sul 4-0 contro Bobocica, ma lui oggi era in grandissima forma e ha fatto la differenza”.

Il presidente continua la sua analisi guardando alla sfida di ritorno: “Sarebbe stato stupendo vincere anche per il nostro pubblico stupendo che ci ha seguito fino all’ultimo, non siamo riusciti a regalargli la soddisfazione che avrebbero meritato vista la loro passione. Non ho niente da rimproverare ai ragazzi, ripeto una partita girata male e so che al ritorno cercheremo di fare del nostro meglio ma non sarà affatto semplice”.