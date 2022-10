Kart. Il barcellonese De Matteo quinto nella categoria Kzn Senior - Tempostretto

Si è concluso il campionato italiano karting 2022. Buoni risultati per i siciliani impegnati

Con la prova di Val Vibrata dello scorso weekend è andato in archivio il Campionato Italiano Karting 2022. Dei siciliani impegnati nella kermesse tricolore il migliore è risultato l’agrigentino Alex Maragliano secondo della classifica Under18 e quarto della assoluta della classe regina Kz 2.

Lo score del pilota di Raffadali è stato davvero interessante con tanti buoni piazzamenti in stagione è la perla rappresentata da una vittoria assoluta riportata in gara 1 ad Ugento. Bene anche il messinese di Barcellona Pozzo di Gotto, Sebastiano De Matteo (immagine in evidenza), che ha chiuso la sua stagione tricolore con il quinto posto della graduatoria Kzn Senior, stesso risultato che l’esperto driver ha conseguito quest’anno mondiale di Le Mans.

Daniele Settimo: “Dal karting buone notizie”

“Il karting – ha commentato – il Delegato Fiduciario Daniele Settimo ci ha abituati a buone notizie, prima con la prestigiosa vetrina internazionale del mondiale, adesso il Tricolore dove c’è comunque un altissimo livello. Congratulazioni per coloro che si sono distinti, ma anche per chi ha semplicemente partecipato, perché arrivare su questo palcoscenico è importante a prescindere dal risultato. In tal senso voglio ringraziare le famiglie che si caricano di grandi oneri per la crescita dei ragazzi condividendo con loro una passione infinita per la specialità a ruote piccole”.

Gli altri risultati dal Kart

Fra gli altri risultati: nella stessa Kz2 hanno raccolto qualche punto David Gandolfo e Salvatore Migliore nella assoluta e Giovanni Renda fra gli Under. In Kzn fra i giovani si è messo in luce Domenico Tiranno, autore di un successo assoluto in gara 1 a Franciacorta, mentre nella Over in Top Ten oltre De Matteo, il catanese Alfio Messina.

Fra gli allievi della Mini Gr 3, spiccano il nisseno Cristian Blandino e il ragusano Ludovico Busso anche loro con qualche punto all’attivo e fra le tante partecipazioni quelle di Matteo Puglisi, Marco Puma, Bluno Blanco, Salvatore Castro, Daniele Schillaci e Giole Sfogliano.

