Kart, Minutoli e Barbaro vincono la prova Sprint Sws

I risultati delle gara di sabato al Kartodromo di Messina con 48 piloti impegnati suddivisi nelle tre categorie

MESSINA – Importanti successi di Antonio Minutoli in gara1 e Mario Barbaro in gara2 al Kartodromo di Messina nell’appassionante prova valida per il Campionato Sprint SWS 2025. Il quarto appuntamento della stagione con la specialità individuale, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, ha regalato tanta adrenalina ed emozioni in serie. Ben 48 i piloti partecipanti, suddivisi nelle tre categorie e in due batterie, una riservata a F1-F2 e l’altra esclusivamente alla F3 per lo svolgimento di Gara1 e Gara2 Sprint da 36 giri ciascuna (più una sosta obbligatoria per cambio kart).

In chiusura le premiazioni riguardanti i primi tre classificati delle varie categorie, “best lap” e pole position. Con il sistema di punteggio SWS l’attribuzione dei punti per la classifica è stata calcolata per questo appuntamento al 100%. Il Campionato Sprint tornerà al Kartodromo di Messina il prossimo 12 luglio, con la prova valida anche per il Campionato Interprovinciale.

Le qualifiche e il racconto della F1

Nelle qualifiche di 8’ relative a gara1, pole position conquistata da Mario Barbaro in 37.425, secondo Valentino Fusco. Federico Miduri davanti a tutti nella F2. Al via Barbaro resta al comando, tenendo a bada Fusco e Minutoli, mentre Miduri mantiene inizialmente la posizione nei confronti di Pino. La lotta si accende, Minutoli sorpassa Fusco, lanciandosi all’inseguimento di Barbaro. A metà gara è sempre lui il leader della corsa, ma Fusco torna secondo, poi Minutoli, D’Angelo e Raffaele. Maviglia, in F2, rende la vita difficile a Scimone e Miduri, successivamente balza in testa Pino. Dopo il pit, al ritorno in pista, si capovolge la situazione, con Fusco che precede Minutoli e Barbaro. Miduri guida invece su Scimone e Pino in F2. Al trentaduesimo giro Fusco vanta 0.385 di margine rispetto a Minutoli, bravo a rifarsi sotto ed a guadagnare terreno fino ad operare il sorpasso decisivo alla penultima tornata. Esulta un ottimo Antonio Minutoli, festeggiando la vittoria al traguardo. Valentino Fusco, a 1.154, e Sara La Fauci, a 3.896, sul podio, con beffa finale per Mario Barbaro, costretto ad accontentarsi del quarto posto. A seguire, nella F1, Denis Raffaele, Riccardo Bartolotta, Andrea Alberti e Massimiliano D’Angelo, autore del best lap in 37.356. Nella F2 affermazione di Federico Miduri, secondo Federico Scimone, terzo Vincenzo Pino. Violo, Barbera, Maviglia, Latteri, Scardina, Di Bella, Campo e Di Stefano completano la graduatoria.

Il podio di gara2 della F2

In gara2 prima fila tutta in famiglia composta da Mirko (37.459) e Cristiano Chiarenza. Federico Scimone (F2) brilla con il miglior tempo: 37.381. I due Chiarenza resistono agli assalti in partenza, alle loro spalle Barbaro e Fusco. Maviglia e Scimone duellano per la F2. Giro dopo giro C. Chiarenza deve sempre di più fare i conti con le insidie portate da Fusco e Barbaro, mentre M. Chiarenza scivola quarto. A metà della prova Fusco conduce su C. Chiarenza e Barbaro. C’è quindi un altro ribaltone: sono Fusco e Barbaro a contendersi la testa, con Barbaro che al trentesimo giro passa al comando. Problemi per Valentino Fusco, che finisce terzo, alle spalle anche di Mirko Chiarenza. Al traguardo la gioia è tutta di Mario Barbaro, che giunge primo alla bandiera a scacchi, con 1.556 sul più immediato inseguitore, ottenendo una preziosa vittoria. Cristiano Chiarenza quarto, poi Antonio Bartolotta (best time 37.456), Riccardo Bartolotta, Massimiliano D’Angelo, Sara La Fauci, Denis Raffaele e Andrea Alberti. Nella F2 incamera il successo Vincenzo Pino, rafforzando la sua leadership in classifica generale. Stefano Maviglia è secondo, terzo Federico Miduri, complice la penalizzazione scattata per Federico Scimone, poi Barbera, Scardina, Violo, Di Bella, Latteri, Di Stefano e Campo.

Il podio della F2

I risultati nelle altre categorie

In gara1 della F3 Christian De Salvo firma la pole position in 37.923, battendo la concorrenza di Samuel Cerrito. De Salvo recita la parte del leone e stacca subito il rivale, Aurora Costa si propone per la seconda posizione, Cazacu risale in terza. Dopo il pit De Salvo può amministrare un buon vantaggio, ma Costa non demorde e riesce a dare battaglia fino al termine. All’arrivo Christian De Salvo ottiene una meritatissima vittoria, splendido secondo posto a 4.847 per Aurora Costa, terzo Stefan Cazacu (best time 37.916). Samuel Cerrito è quarto, poi Alessio Smeriglio, Antonio Napoli, Andrea Brusca e Vittorio Strano. Nelle qualifiche di gara2 fa meglio di tutti Andrea Cardile. Cerrito lo sorprende al via, ma Cardile si riprende ben presto la testa della corsa. Avanza però De Salvo, che supera anche Cerrito diventando secondo. De Salvo completa la sua rimonta dopo il pit, guadagnandosi la prima piazza con tanto di best time (37.883) e centrando una fantastica doppietta in un campionato che lo vede sempre più protagonista. Secondo posto per Andrea Cardile a 8.373, terzo Gaetano Vecchio. Dal quarto Antonio Napoli, Alessandro Scolaro, Stefan Cazacu, Aurora Costa e Vittorio Strano, mentre Samuel Cerrito scivola giù dal podio, terminando in nona posizione a causa della penalità di 5”.

Il podio della F3

