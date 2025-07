Kart, Minutoli e Fusco vincono le due gare del Campionato Sprint Interprovinciale

Nell'appuntamento messinese prima della pausa estiva boom di partecipanti. Nelle altre categoria trionfano Cerrito (F2) e Miduri-Cucinotta (F3)

Emozioni a catena prima della pausa estiva. Antonio Minutoli e Valentino Fusco i grandi protagonisti al Kartodromo di Messina delle due prove valide per il Campionato Sprint Interprovinciale. Boom di partecipanti, adrenalina al massimo e uno straordinario spettacolo in pista, sorpasso dopo sorpasso, nell’evento organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, terzo appuntamento stagionale della competizione che si svolge in sinergia con il circuito di Ispica. Per affrontare Gara1 e Gara2 Sprint da 36 giri ciascuna (più una sosta obbligatoria per cambio kart), precedute dalle qualifiche di 8’, utili a determinare la griglia di partenza in base alle posizioni e alla categoria d’appartenenza, si è corso in due distinte batterie: F1/F2 (27) e F3 (26), per un numero elevatissimo di piloti, complessivamente 53.

In classifica F1 Sara La Fauci resta prima con 4057 punti, sale al secondo posto Riccardo Bartolotta a quota 3787, Fabrizio Anello è a 3744, risale Antonio Minutoli, quarto con 3435. Nella F2 domina Federico Miduri (5070), staccati Vincenzo Pino (4187) e Sebastiano Di Stefano (3620). Nella F3, infine, Andrea Brusca ancora in vetta con 5237 punti, Christian De Salvo è a 5063, Samuel Cerrito a 4468. Il Campionato Sprint Interprovinciale 2025 vivrà il suo epilogo a Ispica il prossimo 13 settembre, quando con il quarto appuntamento in calendario sarà tempo di verdetti finali.

Il racconto della giornata

Nelle qualifiche di Gara1, Antonio Minutoli firma la pole position con il tempo di 37.834 precedendo Salvo Pisano. Al via si accende subito il duello tra Minutoli e Grima, con Pisano scivolato alle loro spalle. Miduri tiene invece a bada Romano e Pino nella F2. Minutoli conserva la testa, Fusco si issa in terza posizione, D’Angelo è quarto. Al decimo giro nuovo ribaltone con Fusco che passa al comando. D’Angelo, Minutoli e Grima inseguono, mentre risale prepotentemente Anello nelle posizioni che contano. Miduri anticipa il pit, controllando i giochi nella F2. Fusco, D’Angelo, Minutoli, Anello e Grima il quintetto di testa al ventesimo giro. Dopo la sosta, al rientro in pista, è bagarre per la vittoria. Fusco cerca di amministrare il vantaggio di mezzo secondo, ma Minutoli rosicchia sempre più terreno fino ad operare il sorpasso decisivo al trentaduesimo giro. Si inserisce uno scatenato Anello che balza secondo, sopravanzando Fusco e tentando anche il colpo grosso. L’ordine, però, non cambia più: esulta un bravissimo Antonio Minutoli, che precede al traguardo Fabrizio Anello, staccato di 0.630 e Valentino Fusco, terzo a 1.029. Massimiliano D’Angelo, quarto, stabilisce il best lap (37.880) della corsa, poi Pietro Grima, Riccardo Bartolotta, Mario Barbaro, Riccardo Irrera, Sara La Fauci e Andrea Alberti. Salvo Pisano termina undicesimo. Federico Miduri trionfa nella F2 con ampio margine nei confronti di Giuseppe Romano e Milo Barbera. A seguire, Sebastiano Di Stefano, Vincenzo Pino, Federico Scimone e Simone Bongiorno.

Pole centrata da Valentino Fusco in Gara2 con il tempo di 37.742. Fabrizio Anello battuto di un soffio. Partenza regolare di Fusco che conserva la leadership, Pisano diventa poi secondo. In F2 il solito monologo di Miduri su Barbera e Romano. Si entra, dunque, nel vivo: Fusco continua a condurre, dietro Pisano, Minutoli, Alberti e Grima. Al decimo giro R. Bartolotta piomba terzo, alle spalle di Fusco e Minutoli. Dopo il pit stop, Valentino Fusco ha un discreto vantaggio sulla concorrenza e con una brillante condotta tiene fino alla conclusione, conquistando un meritatissimo successo. Salvo Pisano, secondo a 2.855 e Antonio Minutoli, terzo a 6.559, salgono sul podio. Riccardo Bartolotta è quarto, Andrea Alberti quinto, poi Pietro Grima, Sara La Fauci, Massimiliano D’Angelo, Riccardo Irrera e Giuseppe Greco, decimo complice una penalità. Federico Miduri celebra uno strepitoso en plein a dimostrazione del suo strapotere nella categoria F2. Milo Barbera secondo, Giuseppe Romano terzo. Vincenzo Pino quarto, dopo Federico Scimone, Loris Badalati, Sebastiano Di Stefano e Vincenzo Campo. Da segnalare il best lap (35.286) impresso da Daniele Latteri.

Nella F3, in Gara1 scatta davanti a tutti in griglia Andrea Brusca (38.215) precedendo Antonio Napoli. Nessuna sorpresa al via tra i due contendenti, De Salvo è il terzo incomodo. A metà prova Brusca guida su un Cerrito in grande ascesa, De Salvo e Napoli si giocano il restante piazzamento sul podio. Al giro 33 Cerrito compie il sorpasso su Brusca, prendendosi la testa. Ed è la sua vittoria finale, grazie ad una splendida rimonta messa a segno con una perfetta strategia. Samuel Cerrito, autore anche del best lap (37.800), chiude alla bandiera a scacchi con 1.009 su Andrea Brusca e 4.781 su Christian De Salvo. Antonio Napoli quarto, poi Gaetano Vecchio, Aurora Costa, Stefan Cazacu e Alessio Smeriglio (penalità). In Gara2 pole di Alessio Smeriglio, in 37.971, davanti ad Alessandro Cucinotta. I 36 giri porteranno però ad invertire l’ordine tra i due rivali. All’arrivo, infatti, Alessandro Cucinotta brinda alla vittoria prevalendo con un gap di 1.442 su Alessio Smeriglio, terzo Christian De Salvo a 1.646. Andrea Brusca quarto a 2.339, poi Antonio Napoli (best lap 37.909), Samuel Cerrito, Andrea Cardile e Gaetano Vecchio. Al termine, come di consueto, si è svolta la festa del podio, con le premiazioni dei primi tre classificati di ogni categoria, il conduttore che ha ottenuto il “best lap” assoluto della manifestazione e la pole position.

Immagini in questo articolo di Salvatore Bonfiglio