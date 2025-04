Kart, Pietro Ingegneri già tre volte sul podio in questo inizio di stagione

Il giovane talento peloritano ha cambiato categoria, passando alla Mini Gr3, e team correndo ora per la Cm Motorsport. Nell'ultima gara a Favara il 27 aprile piazza d'onore col secondo posto

Il piccolo pilota messinese Pietro Ingegneri, già vice campione siciliano nel 2024 nella categoria mini Gr Under10, in questa nuova stagione agonistica affronterà una nuova categoria, il mini Gr 3 (10-12 anni). Tra le novità per il piccolo kartista anche il cambio di team visto che correrà con il Cm Motorsport di Maurizio Capuzzo, nei programmi del pilota messinese, oltre al campionato karting Sicilia, anche alcune tappe del campionato italiano.

In queste settimane si sono svolte già le prime tre gare di campionato e nelle prime due Ingegneri è salito sul terzo gradino del podio. Nel terzo appuntamento, il più recente il 27 aprile, all’autodromo di Concordia Favara per lui è arrivata la piazza d’onore. Buona prova in una pista molto veloce e impegnativa, c’è da migliorare su alcuni aspetti, vedi la partenza, che lo ha visto perdere terreno sia in prefinale che in finale dopo essersi ben qualificato, poi nella guida ha fatto il resto riportandosi nelle posizioni di testa.

Articoli correlati