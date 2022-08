Kick Boxing, Francesco Saladino torna sul ring al "The Summer Tournament" - Tempostretto

Ad Acireale hanno combattuto gli atleti della New Generation Fighters Messina Aics e Wkafl: Saladino, Antonino Accolla, Alan Signore e Giovanni Spanò

ACIREALE – Grande conquista per Francesco Saladino (responsabile provinciale Aics kickboxing/k1) che dopo 5 anni torna sul ring in un evento di livello internazionale denominato “The Summer Tournament”. A piazza Duomo di Acireale, location spettacolare con spettatori e atleti provenienti da tutto il mondo, l’evento di spicco e caratura internazionale organizzato dal maestro Giuseppe Patanè. Il portacolori messinese ha avuto un match molto duro: Francesco Saladino ha affrontato un forte ed esperto Nicola Grasso beniamino di casa, il match si è svolto sulle 3 riprese da 3 minuti di “k1 rules” come prevede il regolamento professionisti. La sfida molto combattuta e di alto livello tecnico/tattico in cui i due professionisti non si sono risparmiati scambiandosi colpi duri e precisi dalla prima all’ultima ripresa entusiasmando il numerosissimo pubblico presente per un verdetto finale di parità.

Al pari di Saladino da sottolineare le prestazioni degli altri 3 atleti della New Generation Fighters Messina Aics e Wkafl che hanno dato prova di grande valore in altrettanti 3 match con le regole del k1 rules e rappresentando la città di Messina sotto gli occhi di spettatori provenienti da tutto il mondo. Antonino Accolla vince per ko per abbandono alla prima ripresa, Alan Signore protagonista di un match molto combattuto e spettacolare perde ai punti contro il fortissimo nisseno Marco Palermo (allenato dal maestro Celestri). Giovanni Spanò vince la finale e si aggiudica la cintura del torneo di k1 classe A, contro il valido ed ormai più che una promessa il catanese (Matteo Palermo) dal maestro Samuele Portale, mettendo a dura prova Giovanni Spanò.