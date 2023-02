La 19enne Diletta Lo Monaco nel club azzurro della Federazione Italiana Danza Sportiva - Tempostretto

La ballerina di S. Alessio ha brillato al campionato italiano assoluto, guadagnandosi un posto nella nazionale di danza

S. ALESSIO SICULO – Diletta Lo Monaco, 19enne di S. Alessio, della scuola di ballo Special Stars Dancing di Comiso del maestro Giuseppe Cassibba e istruttrice della stessa scuola nella sede di S. Teresa di Riva, ha conquistato l’accesso al club azzurro della Fids (Federazione italiana danza sportiva). L’importante risultato è stato ottenuto con una brillante prestazione nella classe AS (internazionale) dello “show latin” al campionato italiano assoluto che si è svolto ieri al Play hall di Riccione .

Diletta: “Emozionata e onorata”

“Obiettivo raggiunto: sono emozionata e onorata di essere entrata a far parte della nazionale italiana Fids – ha dichiarato Diletta -. Determinazione, perseveranza, costanza, concentrazione e tanta tanta passione: queste le parole chiave che mi porto dentro ogni giorno per migliorare me stessa da un punto di vista tecnico, artistico e umano. Grazie al mio maestro Giuseppe Cassibba e a Jessica Malandrino che sono sempre al mio fianco e mi sostengono ogni giorno. Grazie a Luca de Letteriis per aver dato vita al mio show “Cleopatra” con una base musicale unica. Grazie soprattutto alla mia famiglia che crede sempre in me e mi supporta e grazie a tutta la famiglia della Special Stars Dancing per il sostegno” .



