La Basket School Messina in giro per le scuole, venerdì tocca a “La Pira-Gentiluomo”

Dopo le scuole San Francesco di Paola, Quasimodo ed Enzo Drago venerdì 24 aprile tocca all'istituto di Camaro

MESSINA – Prosegue con entusiasmo e partecipazione il percorso della EcoJump Messina Basket School all’interno delle scuole cittadine con il progetto “Sport e valori”, iniziativa che sta consolidando il legame tra la società e il tessuto sociale del territorio. Dopo gli incontri all’IC “San Francesco di Paola”, all’IIS “Quasimodo” e all’IC “Enzo Drago”, venerdì 24 aprile la società giallorossa visiterà il plesso La Pira 1 dell’IC “La Pira-Gentiluomo” di Camaro. Un momento di confronto e condivisione che coinvolgerà gli alunni delle classi quarte della scuola primaria e delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado, nel segno della continuità educativa tra i diversi ordini scolastici.

Il programma dell’incontro a “La Pira-Gentiluomo”

La mattinata entrerà nel vivo con l’incontro diretto tra studenti e squadra, articolato in due momenti distinti: dalle 9,00 alle 10,30 saranno protagonisti gli alunni delle classi quarte della primaria e delle classi prime della secondaria di primo grado, mentre dalle 10,45 alle 12,00 toccherà alle classi seconde della scuola secondaria. A rendere ancora più coinvolgente l’iniziativa, la presenza della mascotte Nino il Delfino.

I giocatori della Basket School Messina incontrano gli studenti

Nel corso degli incontri, i giocatori della Messina Basket School si confronteranno con gli studenti, rispondendo alle loro curiosità e raccontando non solo le esperienze legate al campo, ma anche il percorso personale che li vede impegnati quotidianamente nel conciliare attività sportiva e studio. Un dialogo diretto che rappresenta uno degli aspetti più significativi del progetto. Ed è proprio questo uno dei punti cardine dell’iniziativa: trasmettere ai più giovani il valore dello sport come strumento educativo, capace di integrarsi con il percorso scolastico e contribuire alla crescita della persona. Un rapporto più profondo e consapevole con la realtà sportiva, che diventa occasione di crescita, confronto e ispirazione.

Frassica: “Felici di questi momenti”

«Siamo davvero felici di vivere questi momenti – sottolinea il responsabile marketing Alberto Frassica – perché rappresentano l’essenza del nostro progetto. Il supporto che abbiamo ricevuto dalle scuole in questa stagione è stato straordinario, non solo in termini di affetto e partecipazione alle nostre partite, ma soprattutto per l’attenzione e l’interesse dimostrati verso le esperienze dei nostri ragazzi. Entrare nelle scuole significa costruire un rapporto vero, basato su valori condivisi, e contribuire alla crescita dei più giovani attraverso lo sport e l’esempio quotidiano dei nostri atleti».

Per la Messina Basket School, il progetto “Sport e valori” rappresenta un investimento importante sul territorio, un modo concreto per radicarsi nella comunità cittadina e costruire un dialogo diretto con le nuove generazioni. Un legame che, nel corso della stagione, si è tradotto anche in una presenza sempre più significativa di studenti e famiglie sugli spalti del PalaTracuzzi, a testimonianza di un coinvolgimento autentico e partecipato.