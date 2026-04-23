Marchi taroccati su Fb, chi sono gli arrestati

Tutti i nomi e i dettagli del blitz della Gdf nel quartiere Giostra di Messina

Messina – Ci sono molti nomi già noti alle forze dell’Ordine nel blitz della Guardia di Finanza che ha smantellato un mercato illegale di merci contraffatte, vendute attraverso un gruppo Facebook.

I nomi

In carcere sono andati Angelo Arrigo (37 anni), Paolo Arrigo (36), Antonino Arrigo (52), Ramona Assenzio (47). Il giudice ha invece concesso gli arresti domiciliari a: Giuseppa Paratore (34), Alessia Stracuzzi (33). Un’altra persona ha l’obbligo di firma.

Le indagini

Il gruppo, scoperto nel 2022, vendeva on line capi d’abbigliamento, accessori e profumi recanti marchi contraffatti di noti brand nazionali e internazionali attraverso una pagina Facebook con circa 2 mila iscritti. Qui attraverso video praticamente quotidiani mettevano in vendita i prodotti a prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli di mercato.

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