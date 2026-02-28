La Basket School Messina sfida Molfetta, scontro diretto al PalaTracuzzi

Entrambe le formazioni sono a quota 20 punti in Serie B Interregionale. Palla a due alle ore 18, Sidoti: "Sfruttiamo al massimo le partite interne"

MESSINA – Momento cruciale della stagione per la EcoJump Messina Basket School, attesa da un altro scontro diretto che può indirizzare la corsa ai playoff. Domenica al PalaTracuzzi arriva la Virtus Molfetta, avversaria appaiata in classifica a quota 20 punti insieme a Barcellona e Milazzo: un equilibrio che rende ogni gara decisiva, tra il rischio di essere risucchiati e l’opportunità di consolidare la propria posizione nelle zone che contano.

Palla a due di EcoJump Messina Basket School-Virtus Molfetta al PalaTracuzzi alle 18. Arbitri del match Arturo Tartamella di Erice e Calogero Cappello di Porto Empedocle. Biglietti d’ingresso, al costo di 8€ (ridotto 3€), acquistabili al botteghino del PalaTracuzzi o in prevendita sul sito www.diyticket.it; accesso gratuito all’impianto per under 13, accreditati, possessori di tessera Fip e forze dell’ordine. Ingresso libero anche per gli studenti che potranno accedere all’impianto compilando l’apposito form presente sulla pagina facebook ufficiale della Messina Basket School.

Scolari bene in casa

La formazione giallorossa viaggia a buon ritmo tra le mura amiche, dove sono arrivate le recenti vittorie contro Ragusa, Monopoli e Catanzaro. Un rendimento interno che dovrà rappresentare un fattore anche in questo nuovo confronto diretto. E coach Pippo Sidoti non nasconde l’importanza del momento: “Ogni partita può essere determinante, lo sappiamo bene. Se perdi rischi di essere risucchiato, se vinci mantieni la tua posizione e puoi restare dentro la griglia playoff. Domenica è una gara importantissima: siamo in quattro a 20 punti e sarà una di quelle sfide che non si possono sbagliare”.

Sidoti: “Le altre squadre si rinforzano”

Rispetto alla gara d’andata, vinta nel momento probabilmente più alto della stagione della EcoJump Messina, il campionato è profondamente cambiato. “C’è stato un cambiamento totale nei roster – sottolinea Sidoti – ogni settimana qualcuno si rinforza. Noi siamo rimasti gli stessi e non abbiamo fatto movimenti di mercato, a parte Beltadze. Il torneo è entrato nella fase decisiva e tutto diventa più complicato. La vittoria dell’andata fu un apice, ma anche domenica a Brindisi abbiamo disputato un’ottima partita in un campo dove nessuno ha ancora vinto. Siamo andati vicini al colpo, poi il fattore campo e alcuni episodi ci hanno penalizzato. Resta comunque la prestazione”.

La chiave, adesso, è mantenere lucidità e concentrazione senza caricare la sfida di eccessive pressioni: “La squadra – conclude il coach – sa che bisogna vivere alla giornata. Dobbiamo guardare con attenzione il calendario e sfruttare al massimo le partite interne, perché vincere in trasferta non è mai semplice”.