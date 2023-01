La Befana arriva in 500 per i bimbi ricoverati al Policlinico di Messina - Tempostretto

Un corteo di cinquanta auto dal centro città al Policlinico

Arriverà come di consueto il 6 gennaio, ma a bordo di una 500 Abarth. È la befana speciale che la mattina dell’epifania porterà i doni ai bimbi ricoverati al Policlinico “Gaetano Martino” di Messina.

Un’iniziativa, promossa dall’Associazione Abarth Club Trinacria, che si rinnova nel 2023 con l’obiettivo di regalare un sorriso ai pazienti più piccoli dei reparti di pediatria, chirurgia pediatrica, neonatologia, patologia e terapia intensiva neonatale, nefrologia pediatrica e pronto soccorso pediatrico.

A scortare la befana sarà un corteo di circa cinquanta auto Abarth rombanti che dal centro della città raggiungerà l’azienda ospedaliera universitaria di via Consolare Valeria 1. L’arrivo è previsto alle 10, con un punto di ritrovo nello spazio antistante all’ingresso dei locali affidati all’associazione “Il Bucaneve”, al piano terra del padiglione NI. Da qui la befana, con un gruppo di aiutanti, si recherà a consegnare i doni.

“Un’opportunità per coniugare la passione sportiva, che come associazione ci lega alle abarth, a un gesto di solidarietà concreta. Così la presidente dell’Asd Abarth Club trinacria, Pina Quartarone, che è anche dirigente medica della Uoc Terapia intensiva neonatale e Patologia Neonatale. Dopo qualche anno di stop dovuto al Covid possiamo riprendere questa nostra tradizione: lo faremo rispettando comunque tutte le misure di prevenzione e sicurezza legate al Covid, ma cercheremo di rendere più leggero il tempo trascorso in ospedale”.

Epifania tra bambini alla chiesa di San Francesco all’Immacolata

Un gruppo di bambini ha deciso di devolvere la loro paghetta ai coetanei, attualmente assediati da gravi difficoltà economiche. Il gesto, apprezzato anche dal vescovo ausiliare mons. Cesare Di Pietro si sostanzierà venerdì 6 gennaio 2023 alle ore 18 nella Chiesa di San Francesco d’Assisi all’Immacolata di viale Boccetta allorché i piccoli samaritani porteranno all’altare un semplice segno della loro attenzione solidale.