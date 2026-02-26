I Pooh aggiungono una seconda data al Teatro Antico di Taormina

Il tour che celebra i 60 anni di storia della band arriverà in Sicilia il 24 e 25 agosto

Dopo le prime date estive annunciate in Sicilia del tour estivo “Pooh 60 – La nostra storia – Estate”, nelle più suggestive location all’aperto, a grande richiesta raddoppia l’appuntamento al Teatro Antico di Taormina e, alla data del 24 agosto, si aggiunge la nuova data del 25 agosto. I due eventi sono organizzati dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia per la rassegna internazionale Festival Taormina Arte – edizione 2026 e prodotto da Puntoeacapo Srl. I biglietti per la nuova data saranno disponibili dalle ore 14:00 di domani.

Il tour celebrerà un’estate di musica, ricordi e condivisione, pensata per vivere dal vivo una storia che attraversa generazioni, che ha segnato la colonna sonora di milioni di persone e che, a sessant’anni dal primo passo, continua a stupire, coinvolgere e unire il pubblico.

Prima delle tappe estive, la band sarà protagonista all’Arena di Verona. Dopo le prime due date del 14 e 16 maggio, a grande richiesta si aggiunge una terza data il 17 maggio per “Pooh 60 – La nostra storia in Arena”. Tre appuntamenti speciali in un luogo che ha segnato più volte la storia live della band, per celebrare, ricordare e condividere un viaggio musicale lungo sessant’anni.

E da domani sarà disponibile in digitale “Pooh 60: La nostra storia” (Warner Music Italy / Tamata): 75 brani selezionati personalmente da Roby, Dodi, Red e Riccardo, arricchiti da 4 cover tributo inedite realizzate da quattro grandi band italiane: Negramaro con “Uomini Soli”, Modà con “Tanta Voglia Di Lei”, Finley con “Piccola Katy” e Le Vibrazioni “Noi Due Nel Mondo e Nell’Anima”. Ogni brano ritrova la sua massima potenza sonora grazie al restauro audio di Marco D’Agostino, mentre la grafica riprende l’iconico concept del 25° anniversario (1990).

