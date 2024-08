La bellezza del lago di Ganzirri ancora deturpata dagli incivili

Gli incivili non lasciano in pace il lago di Ganzirri

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275:”Buongiorno, se vi può interessare, questa era Ganzirri ieri sera…(domenica 25 agosto – N.d.r.)”.

Nelle immagini che ci sono state inviate si vedono bottiglie di birra, cartoni per la pizza e altri rifiuti simili abbandonati intorno al lago di Ganzirri. Insomma, si consuma in un contesto di struggente bellezza e non ci si preoccupa di deturparlo con i propri rifiuti.

Abbiamo già denunciato il comportamento degli incivili a Ganzirri grazie a un’altra segnalazione che documentava l’azione di alcuni partecipanti alla tradizionale festa di San Nicola, che avevano lasciato residui di cibi e bevande sopra le fioriere collocate sulle colonne di recinzione del lago.

E’ evidente che siamo in presenza di un’abitudine tanto pessima quanto diffusa. Qualche controllo ogni tanto da parte della Polizia municipale potrebbe servire da deterrente a questo tipo di inaccettabili situazioni. Si potrebbero anche collocare più cestini portarifiuti con scompartimenti per la differenziata. Così gli incivili non avrebbero scuse.