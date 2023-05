La Camera dà ok a decreto Ponte, "valorizzare il ruolo dei Comuni di Messina e Villa" - Tempostretto

Approvato ordine del giorno del deputato Francesco Gallo

Era previsto per stamattina, invece è arrivato già ieri sera il via libera dell’Aula della Camera al decreto legge sul Ponte dello Stretto. I voti a favore sono stati 182, i no 93, 1 astenuto. Il testo passa ora all’esame del Senato.

“Due importanti ordini del giorno a mia firma al Dl Ponte sullo Stretto sono stati approvati dall’aula con il parere favorevole del governo. Un segnale di attenzione verso il territorio che apprezzo e di cui c’era assolutamente bisogno.” Lo rende noto Francesco Gallo, deputato di Sud chiama Nord.

“Con il primo ordine del giorno – prosegue Gallo – si impegna il governo a valorizzare il ruolo dei comuni di Messina e di Villa San Giovanni per garantire la rappresentanza diretta dei cittadini nell’intero percorso di realizzazione del Ponte sullo Stretto”.

Porto di Tremestieri

“Con il secondo – prosegue il parlamentare – a firma della deputata Patrizia Marrocco e mia, fortemente sostenuto dalla sottosegretaria Matilde Siracusano, il governo si impegna a valutare la nomina di un commissario straordinario per il completamento del porto di Tremestieri, considerando l’ipotesi di inserimento dell’opera tra quelle connesse alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Sebbene, è giusto ricordarlo, il porto di Messina rappresenti un opera incompiuta ultradecennale, l’occasione offerta dall’approvazione di questa legge non deve andare sprecata”, conclude Gallo.

No al referendum

Invece i consiglieri comunali della Lega di Messina, Giuseppe Villari e Amalia Centofani, vanno contro l’ipotesi referendum emersa lunedì in Consiglio comunale.

“Abbiamo sentito di tutto sui referendum: divorzio, finanziamento pubblico dei partiti, ergastolo, aborto, nucleare, droga, caccia e tanto altro. Ma, francamente, pensare di farne uno relativamente a un’opera prioritaria per lo sviluppo socio-economico del Sud e che anche l’Europa considera strategica, è veramente fuori luogo, soprattutto nell’interesse dei cittadini. La realizzazione del Ponte sullo Stretto era nel programma elettorale del centrodestra votato dagli italiani. Il referendum per noi è soltanto quello del 25 settembre che ha legittimato questo governo”.