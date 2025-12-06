La capolista Messina Futsal attesa dal derby siciliano a Piazza Armerina

Scontro tra prima e terza del girone, il portiere Dovara presenta la sfida: "Vincerà chi sbaglierà meno"

Volge al termine il girone d’andata del campionato di serie A2 di calcio a 5. Nell’8^ giornata, il Messina Futsal renderà visita oggi, sabato 6 dicembre, alla Gear Piazza Armerina. Si tratta di una sfida d’alta quota, poiché i padroni di casa, terzi in graduatoria, ospiteranno la capolista giallorossa in un match che potrebbe stabilire le posizioni al “giro di boa” del torneo.

Il tecnico Giuseppe Fiorenza avrà a disposizione l’intero organico. L’incontro, che inizierà alle ore 16, verrà arbitrato dai signori Simone Petracca di Lecce e Francesco Pavia di Ostia Lido (cronometrista Emmanuele Nazareno Di Gregorio di Catania).

“Sappiamo che è uno scontro diretto, che può determinare le ambizioni di entrambe le compagini – dichiara il portiere Daniele Dovara – Sia noi che la Gear Piazza Armerina siamo squadre costruite per disputare i playoff e magari fare qualcosa in più. Ci attende, quindi, un match difficile, che sarà vinto da chi sbaglierà di meno. Abbiamo preparato la partita bene in settimana e la giocheremo con la necessaria concentrazione”.

Impegno in casa invece per la formazione giovanile che domenica 7 (ore 11.00), l’Under 19 se la vedrà, sul parquet del “PalaLaganà” di Montepiselli, con il Barcellona Futsal in un derby dagli interessanti spunti tecnici ed agonistici.

Programma 8ª giornata Serie A2 (girone D): Marsala 2012-Eur; Roma 3Z History-Blingink Soverato; Città di Acri-Regalbuto; Mazara 2020-Junior Domitia; Gear Piazza Armerina-Messina Futsal.

Classifica: Messina Futsal 16; Mazara 2020 15; Gear Piazza Armerina e Marsala 2012 13; Junior Domitia 10; Eur 8; Regalbuto e Città di Acri 7; Roma 3Z History 6; Blingink Soverato 5.