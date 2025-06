La carovana della prevenzione fa tappa a Furci

Il 5 giugno screening gratuiti su prevenzione di tumori al seno, patologie alla tiroide e consulenze nutrizionali

Il tour della Carovana della Prevenzione torna in Sicilia. Giovedì 5 giugno dalle 9 alle 15 a Furci Siculo (ME), Komen Italia con il supporto di Procter & Gamble – l’azienda che commercializza marchi come Dash, Gillette, Oral-B, Pantene, Swiffer, ZzzQuil – erogherà visite ed esami diagnostici gratuiti per la prevenzione dei tumori del seno riservati a donne svantaggiate o non incluse, per età, nei programmi di screening della Regione, nonché visite per la prevenzione dei tumori e delle patologie della tiroide e consulenze nutrizionali.

Il punto di Furci Siculo: “Furci Verde” Parcheggio – Giardini pubblici, Cavea

Giovedì 5 giugno, dalle 9 alle 15. Prenotazioni sulla piattaforma https://komen.it/evento/furci-siculo-5giugno2025/

La nuova tappa siciliana è sostenuta da “Insieme siamo più forti”, l’iniziativa con cui Procter & Gamble dal 2021 supporta la “Carovana della Prevenzione”, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia, e con cui ad oggi ha contribuito a donare 5.739 esami diagnostici gratuiti in 48 tappe svolte in 33 città di 10 regioni italiane.

La Carovana della prevenzione

La Carovana si rivolge alle donne con particolare attenzione a coloro che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico. Inoltre, offre attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere e, grazie al sostegno di Procter & Gamble, le sue Unità Mobili ad alta tecnologia permetteranno di promuovere l’importanza della Prevenzione ed erogare numerose prestazioni gratuite.

Furci si prepara alla missione prevenzione

Il vicesindaco di Furci Siculo Daniela Mercurio e la consigliera Sara Gasco, delegata a salute e sanità, ringraziano Komen Italia e Procter & Gamble per l’impegno costante e continuo che mettono in temi importanti come la prevenzione: “Furci Siculo si prepara per un’altra “Missione di Prevenzione” grazie alla Carovana della Prevenzione di Komen Italia che anche quest’anno offrirà screening gratuiti, visite ed esami. Conoscere se stessi significa prevenire. Fin da giovani la diagnosi precoce è la migliore arma per difendersi dai tumori…Un gesto semplice, che può salvare una vita e avere accesso a strumenti di prevenzione come quelli offerti da Komen Italia con il supporto di P&G è certamente motivo di gratitudine da parte nostra. Già da qualche anno ospitiamo la Carovana della Prevenzione che, con il suo viaggio itinerante, offre alle donne la possibilità di effettuare degli screening gratuiti. Non possiamo che essere riconoscenti a Komen e Procter & Gamble Italia per questa preziosa iniziativa che colora di rosa il nostro paese”.

