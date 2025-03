Messina. Il 31 marzo la tappa della Carovana della prevenzione, iniziativa in ambito forense

Screening gratuiti per le avvocate iscritte alla Cassa e consulenza per tutti i legali, le iniziative di Cassa Forense anche a Messina

Farà tappa a Messina il prossimo 31 marzo la Carovana della Prevenzione, inserita nel progetto “Mens sana in corpore sano — cultura e prevenzione della salute”, avviato da Cassa Forense con il programma “Longevity 7+”, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Gemelli.

Quel giorno tre camper con personale medico e attrezzature saranno tutto il giorno a piazza Maurolico, davanti palazzo di Giustizia, a disposizione delle avvocate soprattutto per effettuare screening gratuiti, analisi e consulente. Il focus sulla salute delle donne

Il progetto con l’obiettivo di migliorare lo stato di salute degli iscritti a Cassa Forense è stato presentato a Messina dal presidente di Cassa Forense, l’avvocato Valter Militi, il presidente dell’Ordine degli avvocati Messina Paolo Vermiglio, il vice presidente Giovanni Arena e la consigliera Raffaella Mastroeni, i delegati della Cassa Franco Pizzuto e Carlo Carrozza.

I tre caravan per la promozione della salute delle donne saranno presenti davanti al palazzo di Giustizia di Messina in via Tommaso Cannizzaro dalle 9 del 31 marzo prossimo. “Si tratta di equipè già rodate in questo genere di iniziative, attrezzatissime, che offriranno uno screening completo per le donne, dai controlli endocrinologici alla mammografia, passando dalla consulenza nutrizionale, insomma un ampio ventaglio di prestazioni”, ha spiegato il presidente Militi.

L’iniziativa, unica nel modo dei liberi professionisti, prevede un tour di 16 “Giornate di Promozione della Salute Femminile” nelle città ove sono presenti gli Ordini Forensi. Il progetto, unico nel modo dei liberi professionisti, prevede un tour di 16 “Giornate di Promozione della Salute Femminile” nelle città ove sono presenti gli Ordini Forensi ed è l’apertura di altre serie di iniziative analoghe che Cassa porta e porterà avanti per promuovere la salute della categoria.

“Spesso noi avvocati ci trascuriamo, corriamo per stare dietro agli adempimenti del nostro lavoro e le esigenze dei nostri clienti, ma dobbiamo fermarci un attimo e prenderci cura anche di noi, questo è il segnale importante che vuole arrivare da questa iniziativa”, ha detto il presidente dell’Ordine Vermiglio.

“Iniziative come queste hanno realmente contribuito a salvare la vita di alcune nostre colleghe, che ne sono diventate testimonial. La vicinanza della Cassa forse non risolve i problemi, ma certamente aiuta. Perché la prevenzione aiuta a superare le malattie, anche malattie importanti”, ha ribadito il presidente Militi.

avv Vermiglio, Militi, Mastroeni, Pizzuto, Arena, Carrozza

Il 31 marzo verrà quindi allestita davanti palazzo Piacentini una zona dedicata Unità Mobili della “Carovana della Prevenzione” e le donne iscritte alla Cassa Forense potranno effettuare, previa prenotazione, visite ed esami diagnostici gratuiti per la prevenzione dei tumori del seno, delle patologie della tiroide o ginecologiche, oltre a consulenze nutrizionali e sul mantenimento dei corretti stili di vita.

Nella stessa area sarà prevista una sezione dedicata alle consulenze nutrizionali che potrà essere usufruita dagli uomini iscritti alla Cassa Forense.