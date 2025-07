La carta d’identità anche alla terza e alla quarta municipalità: via al servizio a fine estate

Una piccola novità in tema di decentramento. Erano le uniche due circoscrizioni a non rilasciarle

MESSINA – La carta d’identità in tutte le Municipalità, anche alla terza e alla quarta, dove finora non era possibile farla. È questa la notizia che gli assessori Minutoli e Carreri hanno dato questa mattina durante la prima commissione consiliare, presieduta da Salvatore Papa. Si partirà da settembre in modo tale di garantire il servizio anche nelle due Municipalità del centro città.

Si partirà a fine estate

Finora soltanto le altre quattro potevano rilasciarla, oltre agli uffici di Palazzo Zanca. Nella quarta municipalità, in particolare, si sta lavorando per sistemare gli uffici al piano terra così da partire col rilascio a settembre. La terza, invece, è già più avanti, visto che il personale ha già completato gli appositi corsi. Si partirà comunque a fine estate, dal 25 agosto. Nelle prossime settimane dal Comune arriveranno le comunicazioni relative ad aperture e orari.